SEÚL, Corea del Sur (AP) — Corea del Norte exigió el miércoles el cierre de la nueva oficina diplomática de Suiza en Pyongyang y ordenó a su diplomático de mayor rango que abandone el país en un plazo de 48 horas.

Kim Yo Jong, la poderosa hermana del líder norcoreano Kim Jong Un, había amenazado en la víspera con el cierre de la delegación y condenó a Suiza por imponer sanciones a un campamento juvenil en el este de Corea del Norte por su presunto papel en el traslado de niños desde zonas de Ucrania ocupadas por Rusia.

La Agencia Central de Noticias de Corea reportó que un alto funcionario del Ministerio de Exteriores convocó a Astier Sylvain, quien dirige la oficina diplomática suiza que abrió en la capital norcoreana el mes pasado, y le entregó una notificación en la que se exigía su cierre y su salida del país, en protesta por las sanciones de la nación europea al Campamento Internacional Infantil Songdowon. Según la información, el ministerio declaró a Sylvain persona non grata.

Kim Yo Jong, una de las principales funcionarias de política exterior de Pyongyang, describió las sanciones suizas como un "acto hostil manifiesto" y una vulneración de la soberanía del Norte en su declaración del martes. Afirmó que el campamento, en la ciudad costera de Wonsan, respalda una cooperación "legítima" con Rusia, pero no abordó directamente las acusaciones occidentales de que algunos niños ucranianos secuestrados por fuerzas rusas fueron enviados allí para ser reeducados.

El Norte se ha alineado estrechamente con Moscú en la guerra en Ucrania y en los últimos años envió miles de tropas y grandes cargamentos de armas para apoyar la invasión a gran escala del presidente ruso, Vladímir Putin, posiblemente a cambio de ayuda y transferencias de tecnología militar. El fortalecimiento de los lazos con el Kremlin y Beijing ha sido uno de los principales motores de la política exterior cada vez más asertiva de Kim Jong Un, que busca salir aún más del aislamiento y situarse en un frente unido contra Washington.

El ministro de Exteriores de Suiza, Ignazio Cassis, viajó al Norte a finales de octubre —cuando se abrió la oficina diplomática en la capital— y mantuvo conversaciones con altos funcionarios norcoreanos, incluida la ministra de Exteriores, Choe Son Hui, sobre "promover el diálogo y la cooperación", según reportó entonces la ACNC.

Cuando a principios de mes incorporaron al campamento Songdowon a sus sanciones más amplias relacionadas con la invasión rusa de Ucrania, las autoridades suizas señalaron que la institución participa en programas que implican el traslado de niños ucranianos desde territorios ocupados por Rusia a Norcorea y los expone a propaganda y actividades diseñadas para promover narrativas prorrusas.

Reino Unido en mayo y la Unión Europea en septiembre impusieron sanciones similares al campamento Songdowon, congelando sus activos y prohibiendo las transacciones financieras con la instalación. El impacto práctico de esas medidas no está claro, dado que el país mantiene vínculos financieros limitados en Europa.

Suiza estableció relaciones diplomáticas con Corea del Norte en 1974 y es uno de los pocos países occidentales que mantienen diálogo con el país. Según reportes, tanto Kim Jong Un como Kim Yo Jong estudiaron en la nación alpina cuando eran adolescentes en la década de 1990.

La Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación abrió en 1997 una "oficina de cooperación" en Pyongyang que se centraba principalmente en programas humanitarios, pero esta cerró en marzo de 2020, cuando el país cerró sus fronteras debido a la pandemia del COVID-19.

El gobierno suizo había señalado que la nueva oficina diplomática la capital norcoreana, que depende de su embajada en Beijing, ayudaría a fortalecer el contacto directo con funcionarios norcoreanos y a promover el diálogo.

El Departamento Federal de Asuntos Exteriores de Suiza indicó el martes que el país busca "mantener canales de diálogo" pese a las diferencias con otros gobiernos. "La reapertura de la oficina es independiente de nuestra política de sanciones, ya sea en lo relativo a las sanciones de la ONU vinculadas al programa nuclear de Corea del Norte o a las sanciones de la Unión Europea adoptadas por Suiza en el contexto de la guerra de Rusia contra Ucrania", señaló en la declaración enviada a The Associated Press.