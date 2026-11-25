Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la ciudad deen el día de hoy.

Ahora

En este momento, el cielo se presenta con uny la temperatura actual es de 18°. La sensación térmica es de 16°, con una humedad del 10% y una visibilidad de 10000 metros. El viento sopla a 2 m/s desde el sureste, y la presión atmosférica se encuentra en 1014 hPa.

El clima hoy miércoles 25 de noviembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima que alcanzará los 31°. Las condiciones serán ideales para actividades al aire libre, ya que no se prevén lluvias. La humedad se mantendrá baja, lo que contribuirá a una sensación de calor más agradable. El viento continuará siendo suave, lo que permitirá disfrutar de un día cálido y soleado.

Pronóstico extendido

En los próximos días, el clima enseguirá siendo cálido. El jueves 26 de noviembre, se anticipa una mínima de 16° y una máxima de 33°, con cielo parcialmente nublado. Para el viernes 27, la mínima será de 18° y la máxima de 35°, con cielo despejado. El sábado 28, se prevé una mínima de 20° y una máxima de 38°, también con cielo despejado. Finalmente, el domingo 29, la mínima será de 21° y la máxima de 34°, con cielo cubierto.