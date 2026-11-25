Alertas
No se registran alertas meteorológicas vigentes para la provincia de Tucumán
.
Ahora
En este momento, el estado del cielo en Tucumán
es de lluvias moderadas
, con una temperatura actual de 18°
. La sensación térmica es similar, alcanzando los 18°
. La humedad es del 100%
, lo que genera un ambiente muy húmedo. La visibilidad se encuentra en 7000 metros
y el viento sopla a 1.54 m/s
desde el este.
El clima hoy miércoles 25 de noviembre
Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 18°
y una máxima de 20°
. Las condiciones de lluvia continuarán durante el día, con una humedad del 100%
que podría afectar la sensación térmica. La visibilidad se mantendrá en 7000 metros
y el viento será leve, contribuyendo a un ambiente fresco y húmedo.
Pronóstico extendido
En los próximos días, el clima en Tucumán
mostrará variaciones. Para el jueves 26 de noviembre, se espera una mínima de 18°
y una máxima de 27°
con lluvias ligeras. El viernes 27 de noviembre, la mínima será de 17°
y la máxima alcanzará los 30°
bajo un cielo despejado. El sábado 28 de noviembre, se anticipa una mínima de 18°
y una máxima de 32°
con lluvias ligeras. Para el domingo 29 de noviembre, la mínima será de 20°
y la máxima de 33°
con lluvias moderadas. Finalmente, el lunes 30 de noviembre, se prevé una mínima de 21°
y una máxima de 34°
con lluvias de alta intensidad.