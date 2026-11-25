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No se registran alertas meteorológicas vigentes para la provincia de

Ahora

En este momento, el estado del cielo enes de, con una temperatura actual de. La sensación térmica es similar, alcanzando los. La humedad es del, lo que genera un ambiente muy húmedo. La visibilidad se encuentra eny el viento sopla adesde el este.

El clima hoy miércoles 25 de noviembre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima dey una máxima de. Las condiciones de lluvia continuarán durante el día, con una humedad delque podría afectar la sensación térmica. La visibilidad se mantendrá eny el viento será leve, contribuyendo a un ambiente fresco y húmedo.

Pronóstico extendido

En los próximos días, el clima enmostrará variaciones. Para el jueves 26 de noviembre, se espera una mínima dey una máxima decon lluvias ligeras. El viernes 27 de noviembre, la mínima será dey la máxima alcanzará losbajo un cielo despejado. El sábado 28 de noviembre, se anticipa una mínima dey una máxima decon lluvias ligeras. Para el domingo 29 de noviembre, la mínima será dey la máxima decon lluvias moderadas. Finalmente, el lunes 30 de noviembre, se prevé una mínima dey una máxima decon lluvias de alta intensidad.