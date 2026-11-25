Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Mendoza en el día de hoy.

Ahora

En este momento, Mendoza disfruta de un cielo completamente despejado, con una temperatura actual de 22°. La sensación térmica es de 22°, con una humedad del 37%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 1 m/s desde el norte y la presión atmosférica se mantiene en 1015 hPa.

El clima hoy miércoles 25 de noviembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 16° y una máxima de 28°. Las condiciones meteorológicas son favorables, con un cielo mayormente despejado y sin probabilidades de lluvia. La humedad se mantendrá en un 37%, lo que contribuirá a un clima agradable. El viento será leve, lo que permitirá disfrutar de un día cálido y soleado.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Mendoza presentarán variaciones en el clima. El jueves 26 de noviembre, se anticipa una mínima de 19° y una máxima de 29°, con lluvias moderadas. El viernes 27 de noviembre, la mínima será de 20° y la máxima alcanzará los 32°, con lluvias ligeras. El sábado 28 de noviembre, se espera una mínima de 22° y una máxima de 33°, también con lluvias ligeras. Finalmente, el domingo 29 de noviembre, la mínima será de 21° y la máxima de 27°, con lluvias ligeras.