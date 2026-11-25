Alertas

No se han emitido alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Salta.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Salta es de mist, con una temperatura actual de 15°. La sensación térmica es de 16°, y la humedad alcanza el 93%. La visibilidad se encuentra reducida a 3000 metros, y el viento sopla a 1 m/s desde el norte. La presión atmosférica es de 1016 hPa.

El clima hoy miércoles 25 de noviembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 15° y una máxima de 18°. Las condiciones de viento serán suaves, con una velocidad de 1 m/s. La alta humedad y la presencia de neblina pueden afectar la visibilidad durante la mañana. No se anticipan lluvias significativas para el día de hoy, aunque el cielo podría permanecer nublado.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Salta se presentarán con variaciones en las temperaturas y la posibilidad de lluvias. El jueves 26 de noviembre, se prevé una mínima de 15° y una máxima de 21°, con lluvias ligeras. El viernes 27, la mínima será de 15° y la máxima alcanzará los 28°, también con lluvias ligeras. Para el sábado 28, se anticipa una mínima de 18° y una máxima de 29°, con lluvias ligeras. El domingo 29, la mínima será de 18° y la máxima de 31°, con lluvias ligeras. Finalmente, el lunes 30 de noviembre, se espera una mínima de 19° y una máxima de 29°, con lluvias moderadas.