Christa Pike, la mujer que sobrevivió a una ejecución fallida, sufre graves complicaciones de salud

Christa Pike, la mujer que sobrevivió a un intento de ejecución en Tennessee que la dejó inconsciente y conectada a un respirador artificial durante seis días, tiene un largo camino hacia la recuperación, según declaró su abogado, Randy Spivey, en una rueda de prensa el miércoles.

En un giro milagroso de los acontecimientos, Pike despertó y comenzó a hablar el martes, pero aún está lejos de estar fuera de peligro. El letrado describió varios problemas médicos, entre ellos un coágulo de sangre en un brazo, neumonía, dificultad para tragar y pérdida de movilidad en ambos brazos. “Ni nosotros ni Christa hemos empezado a asimilar lo que esto significa para su salud mental”, dijo Spivey, según reportó la cadena NBC News.

Pike, de 50 años, se convirtió en la primera persona en sobrevivir a dos dosis de inyección letal después de que Tennessee intentara ejecutarla el 30 de septiembre por el asesinato de una compañera de clase ocurrido hace tres décadas.

Los médicos declararon a NBC News que, al parecer, la mayor parte del pentobarbital —el fármaco utilizado en la inyección letal— entró en su brazo en lugar de en su torrente sanguíneo, con la potencia suficiente para adormecerla pero no para detener su corazón ni ralentizar su respiración.

El lunes por la noche, Spivey afirmó que, según tenía entendido, Pike tenía muerte cerebral. Añadió que el soporte vital debía retirarse el martes.

“Pero el martes, para sorpresa de todos, incluyéndome a mí, a su equipo y al personal médico, Christa despertó y empezó a hablar”, dijo Spivey. “No tengo explicación para lo que ocurrió entre la noche del lunes y la mañana del martes”.

Aunque afirmó que no estaba en la habitación cuando Pike despertó, contó que lo primero que ella dijo fue: “¿Dónde estoy y quién eres?”.

Spivey afirmó que Pike colaboró ??durante el intento de ejecución, e incluso ayudó al equipo a encontrar una buena vena para colocarle la vía intravenosa.

“Ella fue amable y educada mientras trabajaban durante una hora, clavándole aguja tras aguja en el brazo, y luego sintió el ardor del pentobarbital, y luego despertó en un hospital rodeada de gente que no conocía con un tubo en la garganta”, comentó.

El equipo legal de Pike se había opuesto a la ejecución mediante inyección letal, alegando problemas venosos que padece y que probablemente causarían complicaciones durante el procedimiento.

La rueda de prensa tuvo lugar tras una audiencia celebrada el miércoles en un tribunal de Tennessee, durante la cual la jueza I'Ashea L. Myles dictaminó que el estado debe preservar cualquier prueba relevante relacionada con la ejecución fallida.

“La audiencia de hoy fue solo el primer paso de muchos para preservar y hacer valer los derechos constitucionales de Christa después de esta ejecución fallida sin precedentes”, dijo uno de los abogados, Luke Ihnen, durante una conferencia de prensa después de la audiencia judicial del miércoles.

Durante la audiencia, Ihnen argumentó que “el estado no ha prometido que la señorita Pike no será objeto de nuestra ejecución futura, y las pruebas que estamos tratando de preservar ahora son relevantes para cualquier impugnación futura que ella presente”.

Myles falló a favor del equipo de Pike, al declarar que Tennessee debe preservar cada una de las pruebas relevantes, incluyendo, entre otras: vías intravenosas y agujas, suministros y registros médicos, cualquier medicamento utilizado con cualquier producto del fabricante, fotografías, grabaciones de vídeo, notas manuscritas, listas de verificación y cualquier testimonio de testigos.

Pike iba a ser la primera mujer ejecutada en Tennessee en más de 200 años. Llevaba más de 30 años en el corredor de la muerte por el asesinato de Colleen Slemmer, de 19 años, ocurrido en 1995. Aún se desconoce cuál será su futuro y si el estado intentará ejecutarla de nuevo.