Legado de Juan Filloy: vida y obra del "escritor de tres siglos" en la Feria del Libro de Río Cuarto

FOTO: El escritor Juan Filloy, uno de los más destacados de las letras del país.

En el marco de la emisión del programa “Amamos Argentina” de Cadena 3 durante la Feria del Libro de Río Cuarto, Gabriela Solsona, integrante del equipo de la Biblioteca Personal de Juan Filloy, repasó este miércoles la vasta trayectoria y el universo personal del célebre autor riocuartense.

Solsona recordó que el "escritor de los tres siglos" vivió 105 años —a sólo 15 días de cumplir los 106— y mantuvo una lucidez formidable escribiendo a diario tras sus jornadas como juez provincial.

Pese a haber publicado 26 obras, la referente remarcó que dejó inédita más de la mitad de su producción literaria.

Asimismo, destacó que, durante sus 60 años de residencia en Río Cuarto, Filloy desplegó una vida polifacética: además de su labor magistral en el antiguo Palacio de Justicia, fue árbitro de un combate del boxeador Firpo, presidente del Club Atenas y testigo de la gira chilena de Talleres, donde dibujó caricaturas de los futbolistas que hoy se conservan en el museo del club.

Gabriela Solsona, Chema Forte y Víctor Rapetti.

Al analizar sus particularidades estilísticas, Solsona enfatizó el carácter lúdico de Filloy, reflejado en su virtuosismo para crear palíndromos y en su costumbre de anotar, ilustrar e intervenir las páginas de sus propios libros con etimologías en griego y latín.

Un sello distintivo de su bibliografía es que todos los títulos de sus 26 libros publicados constan exactamente de siete letras, como ocurre con “Caterva”, “¡Estafen!” o “Karcino”.

Respecto a esta regla, la especialista compartió la simpática anécdota de una niña de nueve años, que descubrió una supuesta excepción en el título “Ochoa”, escrita cuando la letra "ch" era contabilizada como un solo carácter por la Real Academia Española.

Esta rigurosidad conceptual convivía con un espíritu profundamente creativo que lo llevó a ser calificado por sus biógrafos como el "atleta de las letras" y a ganarse el respeto explícito de figuras como Jorge Luis Borges y Julio Cortázar.

Consultada sobre las mejores opciones para acercarse por primera vez a su literatura, Solsona recomendó iniciar la lectura con “¡Estafen!”, una novela corta y ágil sobre un estafador de perfil heroico estilo "Robin Hood", cuya trama definió como ideal para una adaptación audiovisual.

Como alternativa, sugirió “Esto fue”, una obra de memorias donde el autor evoca su infancia en el pueblo de General Paz, retratando una Córdoba de comienzos del siglo XX, donde las familias lavaban la ropa en el río Suquía y la ducha era considerada un lujo francés.

En tanto, para lectores más experimentados, destacó la profundidad de “Caterva”, una novela fundamental sobre las raíces y la identidad argentina, que el equipo de la biblioteca analiza en talleres grupales semanales.

En cuanto a la conservación de su patrimonio, Solsona detalló la labor que lleva adelante junto a Paola Rivero y Carolina Parise en el Centro Cultural Trapalanda, donde custodian 5.000 de los 15.000 volúmenes que integraban la biblioteca personal del autor, además de su máquina de escribir y mobiliario de trabajo.

Explicó que la institución busca ser un centro cultural activo, que mantenga vivo el legado del escritor mediante diversas actividades comunitarias.

Asimismo, valoró la tarea que realiza la editorial UniRío de la Universidad Nacional de Río Cuarto, la cual se encuentra reeditando de forma sistemática sus libros con notas introductorias para facilitar el acceso a una prosa exigente, pero gratificante.

Finalmente, la integrante de la biblioteca resaltó el humor agudo que impregnaba la vida de Filloy y su incansable vocación por promover la cultura popular a través de bibliotecas, clubes de ajedrez y espacios para niños.

Subrayó que el autor concebía la escritura como un disfrute cotidiano y no como un tormento, dejando una huella imborrable en la historia literaria del país.

Solsona concluyó invitando a los oyentes de Cadena 3 a acercarse a las bibliotecas públicas para descubrir o reencontrarse con sus textos, afirmando que leer su obra representa el homenaje más genuino para mantener vigente el legado del magistrado y novelista cordobés.