Sergio Korn destacó el valor del trabajo en equipo durante la Feria del Libro de Río Cuarto

Sergio Korn, juglar, cantautor y guitarrista, participó de la Feria del Libro de Río Cuarto, donde en diálogo con Cadena 3 compartió una mirada sobre la música, el trabajo colectivo y la necesidad de construir proyectos desde la colaboración.

Con una trayectoria ligada al folclore y a la canción de autor, Korn, ganador del Pre Cosquín en 2000 con “Río de Miel”, destacó la importancia de todas las personas que intervienen detrás de una propuesta artística.

“Siempre hay mucho equipo, mucho trabajo”, sostuvo el músico, al remarcar que una canción o un espectáculo no dependen únicamente de quien está sobre el escenario, sino de una tarea conjunta que involucra a numerosos protagonistas.

Durante su participación también recordó sus encuentros y colaboraciones con distintos artistas, entre ellos Silvia Lallana, con quien compartió diferentes proyectos. Lallana, además, integró como jurado algunos de los certámenes que Korn coordinó a lo largo de su trayectoria.

En ese contexto, el cantautor volvió sobre una de sus composiciones más significativas, “Río de Miel”, una canción atravesada por los recuerdos de la infancia y el paso del tiempo. “La infancia dejó en la arena lo que no se llevó el tiempo”, expresó al interpretar el tema.

La reflexión de Korn no quedó limitada al ámbito artístico. El músico trazó un paralelismo entre el trabajo colectivo en la música y la vida social, y planteó la necesidad de contar con una conducción capaz de orientar los esfuerzos individuales hacia un objetivo común.

“La clave es tener una buena dirección, y lamentablemente no la tenemos”, afirmó, en referencia a las dificultades para alcanzar mayores niveles de unidad en el país.

Para el artista, esa falta de cohesión también repercute en el ámbito cultural y musical. Frente a ello, reivindicó el valor de construir desde el encuentro, el diálogo y el trabajo conjunto.

Korn también adelantó detalles de uno de sus próximos proyectos: un libro titulado “Crónicas de un trovador”, en el que reunirá relatos y canciones vinculados con las historias que dieron origen a sus composiciones.

La obra buscará recuperar el detrás de escena de sus canciones y las experiencias que acompañaron su recorrido como músico y compositor. El artista expresó su deseo de presentar el libro en una próxima edición de la Feria del Libro.

Para finalizar su participación, Korn interpretó “La utopía está en flor”, una composición que propone una mirada esperanzadora y reivindica la necesidad de involucrarse activamente para generar transformaciones en la sociedad.

Con ese mensaje cerró su paso por la Feria del Libro, dejando una idea que atraviesa tanto su música como sus reflexiones: los cambios requieren participación, trabajo colectivo y la voluntad de transformar las expectativas en acciones.

“La utopía está en flor y espera luminosa”, concluyó.

Entrevista de "Amamos Argentina"