FOTO: Casi el 75% de los trenes eléctricos en Buenos Aires tienen mantenimientos atrasados

Buenos Aires, 7 octubre (NA) – Tres de cada cuatro trenes eléctricos de las líneas Roca, Sarmiento y Mitre presentan atrasos en sus revisiones programadas, en un contexto de emergencia ferroviaria prorrogada hasta junio de 2028.

Según información difundida oficialmente por Trenes Argentinos, el 75% del material rodante eléctrico de esas tres líneas —más de 500 coches— registra demoras en los mantenimientos previstos.

La situación se produce mientras el propio Gobierno nacional reconoció la gravedad del deterioro del sistema ferroviario. En los fundamentos del Decreto 312/2026, publicado el 4 de mayo en el Boletín Oficial, sostuvo que "el deterioro de los diferentes componentes del sistema ferroviario pone en riesgo no solo la calidad del servicio sino, principalmente, la salud de los pasajeros".

La emergencia ferroviaria fue declarada originalmente en junio de 2024 y luego prorrogada hasta el 14 de junio de 2028, ante la persistencia de las condiciones que habían motivado la medida.

Uno de los componentes críticos alcanza al sistema de frenado de las formaciones. En agosto, el Gobierno informó que avanzaba en la adquisición de repuestos originales para realizar el mantenimiento integral de los frenos de más de 700 coches eléctricos del Roca, el Sarmiento y el Mitre.

La propia Secretaría de Transporte definió al sistema de frenado como uno de los principales sistemas de seguridad de los trenes.

Los atrasos en el material rodante coinciden con una reducción real de los recursos transferidos a la empresa encargada de operar los servicios. De acuerdo con la Oficina de Presupuesto del Congreso, durante los primeros cuatro meses de 2026 la Sociedad Operadora Ferroviaria recibió alrededor de $310.000 millones en transferencias del Estado nacional, una caída del 22,6% real respecto del mismo período de 2025.

En paralelo, la línea San Martín mantiene pendiente la reparación general de sus 24 locomotoras CSR SDD7, incorporadas en 2013 y alcanzadas por trabajos obligatorios al cumplir diez años de uso o 900.000 kilómetros recorridos.

La licitación para esas reparaciones fue adjudicada a CRRC a fines de 2023, pero, según la Auditoría General de la Nación, las órdenes de compra se emitieron recién en febrero de 2025 y el expediente permaneció sin movimientos desde 2023 hasta comienzos de ese año.

De acuerdo con información publicada en agosto sobre las conclusiones del relevamiento de la AGN, la reparación general de las 24 locomotoras todavía no registraba avances sustanciales.

El Gobierno incorporó este año tres locomotoras nuevas para reforzar el servicio del San Martín, aunque esa medida no reemplaza la reparación pendiente de la flota original.

Los datos oficiales muestran que una parte relevante del material rodante continúa con mantenimientos atrasados, mientras algunas intervenciones estructurales acumulan años de demora en plena emergencia ferroviaria.