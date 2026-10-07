Talleres y la paradoja de Unsain: el que más remates atajó pero el segundo más goleado

Por Gabriel Rodríguez

A este momento de Talleres no lo salvan ni la cantidad de atajadas de Ezequiel Unsain, quien atraviesa una paradoja: es el arquero con más remates recibidos en 11 fechas del Clausura de la Liga Profesional, el de mejor promedio de pelotas atrapadas pero es el segundo más goleado del segundo semestre.

En lo que va del Clausura, la “T” recibió un tanto de Newell’s, San Lorenzo, Unión y Belgrano; dos de Rosario Central; tres de Vélez, Lanús, Gimnasia de Mendoza e Instituto.

En solamente dos juegos pudo mantener la valla invicta: en el 4-0 ante Platense en Vicente López y en el 0-0 contra Central Córdoba.

Con 62 remates en 11 partidos, Talleres es el equipo al que más veces le patearon al arco, seguido de Platense con 59; Independiente Rivadavia y Central Córdoba con 55; Sarmiento, Gimnasia, Unión y Vélez con 53; Gimnasia de Mendoza, Lanús, Aldosivi y San Lorenzo con 52; Defensa y Justicia con 50.

Es decir que si Unsain fue a buscar 18 veces la pelota dentro de su arco, también impidió otros 44 disparos con destino de red.

El ex Newell’s y Defensa, ya tiene cinco goles en contra más que Guido Herrera en 16 cotejos de la fase regular del Apertura, puesto que el hoy arquero del Bahía recibió 13.

El “Matador” entonces recibe 1,64 goles por fecha, por lo que el 29% de los remates terminan en tantos del rival.

Pero lo mejor de todo es que la gran cantidad de pelotas atajadas, hace que el promedio de Unsain sea de casi el 71%.

No obstante, esos números no bastan para ayudar al equipo a ganar, a no perder, a salir del fondo y tener chances de clasificar a los playoffs o a la Sudamericana 2027.