Lionel Messi y un mensaje para su padre: “No sabés lo que te extrañamos anoche”

En un momento cargado de emoción, el astro del fútbol Lionel Messi dejó un mensaje conmovedor que pareció dirigido a su padre Jorge, quien falleció hace unos meses. Acompañado de una imagen en la que observa al cielo, Messi expresó: "No sabés lo que te extrañamos anoche".

El jugador de 39 años recordó a su padre durante su discurso en el estadio Monumental, donde se llevó a cabo un amistoso internacional ante Benín. Este encuentro marcó su despedida de la Selección argentina, tras haber anunciado su retiro el 31 de agosto.

La despedida fue un momento que trajo consigo nostalgia, y Messi no pudo evitar pensar en su padre durante su discurso, donde también agradeció a sus compañeros por el camino recorrido en el fútbol. Al recibir el micrófono, fue claro en que su primer pensamiento era para Jorge.

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Al día siguiente, Messi compartió una publicación en Instagram donde afirmó que ya extraña a la Selección. En sus historias, publicó una fotografía donde se le ve mirando al cielo en el Monumental, con una leve sonrisa y la mano en el cabello, reflejando su estado de ánimo tras el partido.

La frase "No sabés lo que te extrañamos anoche" resonó fuertemente entre los presentes, en un claro homenaje a su padre, quien falleció el 8 de agosto en Rosario, a los 68 años, después de una larga enfermedad que lo mantuvo internado.

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En un emotivo comunicado tras el fallecimiento de su padre, Messi había compartido una anécdota personal: Jorge había sido internado pocos días antes del último Mundial, y su sueño era llegar a la final para poder recuperarse y verlo jugar. Este fue el único torneo en el que no pudo acompañarlo, marcando un final agridulce en la carrera de Messi.