Ronaldo le dejó un sentido mensaje a Messi: "Todo mi respeto por lo que has logrado"

FOTO: Messi y Cristiano Ronaldo en una gala del Balón de Oro.

Lionel Messi se despidió de la selección argentina este martes por la noche tras golear a Benín por 3-0 en el estadio Monumental de River. El número 10 anotó, desde el punto penal, su último gol con la camiseta "albiceleste".

Tras el final del partido, Messi dirigió unas emocionantes palabras a sus compañeros, familia, todos los presentes y a los argentinos. Este miércoles, el astro argentino realizó un posteo en sus redes en el que expresó que ya extraña a la selección.

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La sorpresa llegó cuando el posteo realizado por el argentino recibió un comentario de Cristiano Ronaldo, crack portugués y máximo rival de Messi a lo largo de su carrera con los duelos entre el Real Madrid y el Barcelona.

"Leo, tantos años defendiendo a tu país y una historia que quedará para siempre. Todo mi respeto por lo que has logrado con Argentina. Un abrazo", comentó Ronaldo tan solo ocho minutos más tarde de la que publicación sea compartida por Messi.

El comentario de Ronaldo a Messi.

El comentario del "Bicho" recibió miles y miles de like de manera inmediata. Además, de respuestas celebrando la unión entre dos de los mejores futbolistas de la historia. La rivalidad entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo marcó la época más dominante en la historia del fútbol moderno, acumulando un total de 13 Balones de Oro entre ambos.