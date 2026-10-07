¿Cómo le fue a Instituto con Rey Hilfer de árbitro?

Leandro Rey Hilfer fue designado para impartir justicia este viernes, en el choque de Instituto y Boca por la fecha 12 del Clausura de la Liga Profesional.

¿Cómo vienen los números de Rey Hilfer con la Gloria? ¿Cuántas veces lo dirigió?

La primera coincidencia es que fue el árbitro del encuentro del Apertura entre Boca e Instituto, que terminó con victoria Xeneize 2-0.

El que viene será el 11º partido de Rey Hilfer con el conjunto de Alta Córdoba y el cuarto en lo que va de 2026, puesto que, además del cotejo del Apertura, estuvo en el 2-0 de los cordobeses ante Central Córdoba, también por el Apertura, y en el 1-1 y posterior derrota por penales de los albirrojos contra Platense por la Copa Argentina.

Ese partido del 28 de agosto, por los octavos de final, fue el último que Rey Hilfer dirigió a Instituto.

En total fueron diez veces, con un registro de 3 triunfos, 2 empates y 5 derrotas.

CON BOCA

Mientras que a Boca lo arbitró 19 veces con 12 victorias, 4 empates y 3 derrotas. De hecho, el último compromiso de Boca con Rey Hilfer fue precisamente en el Apertura frente a Instituto en la Bombonera el 23 de marzo.

Hace 3 encuentros que Boca no pierde con él, con 2 triunfos y 1 caída. La última derrota Xeneize con este juez, fue durante el Clausura 2025 ante Huracán por 1-0.

EL QUE MÁS DIRIGIÓ

En las 11 fechas que van del Clausura, Rey Hilfer junto a Nazareno Arasa son los jueces que más dirigieron con 11 partidos, es decir, uno por fecha.

Informe de Gabriel Rodríguez