El concejal de la Unión Cívica Radical (UCR) de Córdoba, Sergio Piguillem, cuestionó la decisión del intendente Daniel Passerini de remover a Santiago Pinsiroli de la presidencia del Ente Córdoba Obras y Servicios (COyS) y reclamó que la investigación judicial por presuntas irregularidades se extienda a las gestiones anteriores del organismo.

En diálogo con Cadena 3, el edil consideró que el desplazamiento del funcionario era previsible, aunque advirtió que la medida no resuelve los problemas denunciados. "Era cantado que le iban a pedir la remoción del cargo, pero me parece que esto no oculta de ninguna manera la gravedad de la situación", expresó.

Piguillem recordó que Pinsiroli había denunciado presuntas irregularidades en la liquidación de horas extras y sostuvo que esas prácticas podrían remontarse a administraciones anteriores. "Ojalá la Justicia vaya para atrás, que no solamente se quede con la actuación de Pinsiroli en estos últimos meses, sino que investigue todo", manifestó.

En ese sentido, apuntó a la gestión del actual gobernador, Martín Llaryora, cuando era intendente de Córdoba, período durante el cual se transformó el antiguo ente de higiene urbana en el COyS.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El concejal también cuestionó al secretario de Ambiente municipal, Gabriel Martín, quien había rechazado que su área y el intendente conocieran las denuncias presentadas por Pinsiroli. "Hay responsabilidad también del secretario de Ambiente, porque la ordenanza de creación del COyS le da responsabilidades al intendente a través de esa secretaría. Tampoco se puede lavar las manos como si no supiera absolutamente nada", sostuvo.

Durante la entrevista, Piguillem también apuntó contra el Sindicato Único de Recolección de Residuos y Barrido de Córdoba (Surrbac), al que vinculó con los problemas administrativos del organismo. "Indudablemente, el Surrbac es parte del problema, porque son socios con el COyS y con el Gobierno municipal", afirmó.

El edil aseguró que la ciudad destina cerca del 20% de su presupuesto anual a limpieza y ambiente, y sostuvo que una parte importante de esos recursos está vinculada con el COyS y la actividad del sindicato.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Además, consideró que la salida de Pinsiroli podría beneficiar a sectores del gremio involucrados en las disputas dentro del organismo.

Piguillem también reclamó la eliminación de los entes municipales, al considerar que su funcionamiento carece de controles suficientes sobre la utilización de los recursos públicos. "Lo que está demostrado es que estos entes son verdaderas cajas negras de la ciudad, donde no hay transparencia y no sabemos en qué se gasta el dinero", cuestionó.

En consecuencia, planteó que "hay que tomar la decisión política de eliminar definitivamente estos entes, que en vez de darle soluciones a la gente le traen problemas a la ciudad".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Por otra parte, el concejal reclamó que la investigación judicial avance pese al desplazamiento de Pinsiroli, quien había presentado denuncias por presuntas irregularidades en el organismo.

La causa está a cargo del fiscal Anticorrupción Matías Bornancini y motivó una serie de allanamientos realizados la semana pasada en dependencias del COyS y otros domicilios vinculados con la investigación. "Espero que el fuero vaya hasta el hueso en estas denuncias", expresó Piguillem.

Finalmente, hizo referencia a los procedimientos judiciales realizados en la sede del organismo y manifestó su preocupación por la continuidad de la investigación. "Me imagino que esto no puede quedar durmiendo el sueño de los justos en algún cajón simplemente porque removieron al denunciante. Espero que esto no sea así", concluyó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Entrevista de Luis Fernández Echegaray.