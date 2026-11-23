FOTO: Fuerte temporal azotó el sur de Córdoba este lunes. (Foto: captura de video)

Un fuerte temporal de lluvia y actividad eléctrica afectó este lunes al sur de la provincia de Córdoba, donde se registraron calles anegadas, problemas en algunas viviendas y complicaciones para circular por distintas rutas de la región.

Las intensas precipitaciones, que se extendieron durante gran parte de la mañana y continuaron a lo largo de la jornada, provocaron una importante acumulación de agua en distintos sectores de las localidades afectadas.

Uno de los puntos más comprometidos es la ruta nacional 8, donde se reportaron anegamientos sobre la calzada que dificultan la circulación vehicular debido a la persistencia de las lluvias.

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Una situación similar se registró sobre la ruta provincial E-86, en el tramo comprendido entre Sampacho y Achiras, donde la acumulación de agua también genera inconvenientes para transitar.

El fenómeno meteorológico estuvo acompañado por una intensa actividad eléctrica y precipitaciones persistentes que mantuvieron afectados distintos sectores del sur cordobés.

Hubo calles inundadas, viviendas con dificultades por la acumulación de agua y problemas de transitabilidad en los distintos corredores viales.

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Informe de Flavio Daniel Díaz Tarifa, adherente de Cadena 3.