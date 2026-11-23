El sur de Córdoba, bajo el agua: intensas lluvias complicaron el tránsito en rutas
Un fuerte temporal afecta a la región desde la mañana de este lunes. Se registran calles anegadas, inconvenientes en viviendas y acumulación de agua sobre las rutas nacional 8 y provincial E-86.
23/11/2026 | 15:58Redacción Cadena 3
FOTO: Fuerte temporal azotó el sur de Córdoba este lunes. (Foto: captura de video)
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Audio. El sur de Córdoba, bajo el agua: intensas lluvias complicaron el tránsito en rutas
Panorama Federal
Un fuerte temporal de lluvia y actividad eléctrica afectó este lunes al sur de la provincia de Córdoba, donde se registraron calles anegadas, problemas en algunas viviendas y complicaciones para circular por distintas rutas de la región.
Las intensas precipitaciones, que se extendieron durante gran parte de la mañana y continuaron a lo largo de la jornada, provocaron una importante acumulación de agua en distintos sectores de las localidades afectadas.
Uno de los puntos más comprometidos es la ruta nacional 8, donde se reportaron anegamientos sobre la calzada que dificultan la circulación vehicular debido a la persistencia de las lluvias.
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Una situación similar se registró sobre la ruta provincial E-86, en el tramo comprendido entre Sampacho y Achiras, donde la acumulación de agua también genera inconvenientes para transitar.
El fenómeno meteorológico estuvo acompañado por una intensa actividad eléctrica y precipitaciones persistentes que mantuvieron afectados distintos sectores del sur cordobés.
Hubo calles inundadas, viviendas con dificultades por la acumulación de agua y problemas de transitabilidad en los distintos corredores viales.
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Informe de Flavio Daniel Díaz Tarifa, adherente de Cadena 3.
Lectura rápida
1. ¿Qué fenómeno meteorológico está afectando a Córdoba?Un fuerte temporal de lluvia y actividad eléctrica.
2. ¿Quiénes están reportando problemas en la región? Los habitantes del sur de la provincia de Córdoba.
3. ¿Cuándo se registraron las intensas precipitaciones? Este lunes, durante gran parte de la mañana y a lo largo de la jornada.
4. ¿Dónde se encuentran los puntos más comprometidos por el temporal? En la ruta nacional 8 y la ruta provincial E-86.
5. ¿Por qué se generan complicaciones en la circulación? Por la acumulación de agua y anegamientos en las calles y rutas.