FOTO: Lisandro Martínez durante uno de los últimos entrenamientos previos a la goleada ante el Liverpool.

El exarquero Peter Schmeichel se sumó a la lista de referentes del Manchester United que son críticos con el rendimiento y las actitudes del defensor argentino Lisandro Martínez, al remarcar su responsabilidad en la última caída del club.

El elenco "Red Devils", en el que Mauricio Pochettino viene de hacer su debut al mando, perdió por 4 a 0 ante el Liverpool en condición de visitante, y el arquero señaló que Martínez "pudo haber hecho algo más" para evitar algunos de los tantos en la goleada.

Tras un arranque duro del ciclo del entrenador argentino, el elenco rojo de la ciudad de Manchester cayó al anteúltimo lugar de la Premier League, con ocho puntos y apenas un triunfo en 11 fechas, ubicándose en zona de descenso.

Lisandro Martínez volvió a quedar en el ojo de la tormenta luego de una nueva caída paupérrima del Manchester United, que recibió cuatro tantos en su visita al Liverpool, y Peter Schmeichel se sumó a la amplia lista de ídolos de la institución que señalan el rendimiento del zaguero.

"Me cansé de hablar de él" comenzó el danés, que cuestionó la naturalidad del campeón del mundo en Qatar 2022 para criticar a los directivos del club y a sus propios compañeros, pero opinó que para ser tan crítico debería “rendir mejor” que como lo viene haciendo.

Quien fue campeón de una Champions League y cinco ligas con los "Red Devils", en plena etapa del entrenador Sir Alex Ferguson, puso al defensor sobre la lupa en los cuatro goles recibidos por el United y argumentó que “pudo haber hecho algo más para, al menos, dificultar a los rivales”.

El defensor quedó principalmente marcado por la jugada del tercer gol adversario, en la que salió lejos para intentar robarle la pelota al extremo Bradley Barcola, que lo superó en velocidad sin inmutarse: el argentino simplemente lo vio pasar, sin intentar forcejear ni detenerlo con falta táctica, y permitió que el francés asista a Rio Ngumoha.

En un inicio de temporada complejo, en lo individual y lo grupal, el argentino acumula 12 partidos, ingresando desde el banco en tres de ellos, y atacó a la dirigencia por la forma de gestionar el mercado de pases el mes pasado, lo que le ganó las reprimendas masivas de distintos exjugadores destacados del club, como Rio Ferdinand, Jamie Carragher y Wayne Rooney, además de Schmeichel.