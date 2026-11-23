El médico pediatra Enrique Orschanski advirtió sobre los riesgos de la ludopatía infantil y el uso desmedido de las redes sociales. En diálogo con Cadena 3, se refirió al proyecto de ley que busca restringir la publicidad de apuestas online y el acceso de menores a las plataformas de juego, que podría perder estado parlamentario este jueves si no avanza su tratamiento en el Senado.

El especialista señaló que, de no aprobarse la iniciativa, los chicos continuarán expuestos a la publicidad de sitios de apuestas. "No hay nada más tentador para un adolescente que lo que se le prohíbe", sostuvo, y cuestionó los anuncios que incluyen advertencias sobre la prohibición de jugar para menores de edad.

"La adicción a cualquier plataforma es negativa. El juego es una cosa y el juego online es otra cosa", explicó Orschanski. En ese sentido, remarcó que los niños y adolescentes carecen de la capacidad de autorregulación necesaria para enfrentar los estímulos de estas plataformas, lo que aumenta el riesgo de desarrollar conductas adictivas.

El pediatra también mencionó las iniciativas impulsadas en la Unión Europea para restringir el acceso a las redes sociales de menores de 13 años y establecer limitaciones hasta los 15. Consideró que estas medidas requieren que las empresas tecnológicas asuman la responsabilidad de identificar la edad de sus usuarios y bloquear el acceso cuando corresponda.

En Argentina, recordó que existen proyectos legislativos nacionales y provinciales. Además, destacó su participación en una iniciativa municipal para prohibir el uso de teléfonos celulares durante las clases presenciales en las escuelas públicas de la Municipalidad de Córdoba.

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Entre las consecuencias del uso excesivo de dispositivos, Orschanski identificó dos problemas centrales: el "sedentarismo cognitivo" y los trastornos de autoestima. El primero consiste en que los chicos dejan de ejercitar sus capacidades intelectuales porque delegan la resolución de problemas en los celulares y la inteligencia artificial. El segundo está relacionado con la comparación permanente con las vidas aparentemente perfectas que observan en las redes sociales.

Al referirse a la edad adecuada para entregar un celular a un menor, el médico comparó internet con una avenida peligrosa. "Internet es una avenida de alto tránsito que no tiene semáforos, que no tiene límites temporales, que no tiene límites de contenido", expresó. Por eso, planteó que cada familia debe evaluar la autonomía de sus hijos y recuperar su autoridad frente al uso de la tecnología.

También advirtió sobre la responsabilidad de los adultos, que muchas veces mantienen una relación problemática con sus propios dispositivos. "Creo que hay que empezar a modelar delante de los chicos", afirmó, al insistir en la importancia del ejemplo familiar.

Finalmente, Orschanski defendió la importancia de la lectura, la escritura y el contacto humano durante la infancia. Según explicó, en su consultorio observa que los integrantes de la generación Alfa necesitan cada vez más "palabra y piel", una expresión con la que sintetizó la necesidad de recuperar gestos cotidianos, como leerles un cuento antes de dormir.

"Escribir no es solamente poner palabras una detrás de otra, es toda una actividad neurocognitiva que desarrolla el cerebro para múltiples otras funciones", concluyó.

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Entrevista de Chema Forte.