El intendente de Córdoba, Daniel Passerini, dispuso este lunes la remoción de las autoridades del Ente Córdoba Obras y Servicios (COyS), hasta ahora presidido por Santiago Pinsiroli, y ordenó una auditoría externa para revisar el funcionamiento administrativo, operativo y financiero del organismo.

La nueva conducción estará encabezada por Maximiliano Valle, quien hasta el momento se desempeñaba como integrante del directorio de TAMSAU.

La medida fue formalizada mediante el decreto 316, firmado por Passerini y el secretario de Ambiente, Gabriel Martín, ante las irregularidades detectadas en el organismo, que desde hace aproximadamente 20 días presenta dificultades para cumplir con sus tareas habituales.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Según informó la Municipalidad, la decisión busca "garantizar la continuidad de los servicios públicos, normalizar el funcionamiento del ente y transparentar sus procedimientos administrativos".

El decreto establece que "resulta impostergable disponer la remoción a fin de garantizar la transparencia administrativa, la debida colaboración con el Poder Judicial y la normalización inmediata de la gestión operativa, contable y salarial del Ente, sin afectar la prestación de los servicios públicos delegados".

Uno de los episodios que motivaron la intervención ocurrió durante el último fin de semana, cuando el COyS no recibió las órdenes de servicio solicitadas por la Secretaría de Ambiente para realizar tareas de limpieza.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Ante esa situación, el Municipio debió recurrir a cooperativas de servicios para garantizar la higiene urbana después de los distintos eventos desarrollados en la ciudad.

En paralelo, Passerini ordenó una auditoría externa que analizará los procedimientos administrativos, el funcionamiento institucional y el cumplimiento de los objetivos presupuestarios del organismo.

La revisión también incluirá la situación de las horas extras que permanecen impagas y que son motivo de discusión con los trabajadores.

Las nuevas autoridades tendrán a su cargo la evaluación de estos aspectos y la normalización del funcionamiento del ente, mientras el Municipio continuará interviniendo para "garantizar la prestación de los servicios".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

-