FOTO: La Fórmula 1 destacó la gran carrera de los pilotos de Alpine en el GP de Las Vegas.

Buenos Aires, 23 noviembre (NA) -- La Fórmula 1 resaltó el destacado desempeño de Franco Colapinto y Pierre Gasly, pilotos de la escudería Alpine, quienes lograron obtener puntos dobles en el Gran Premio de Las Vegas.

En una de las competiciones más memorables de la historia de la categoría, el argentino terminó en el sexto lugar, mientras que su compañero francés ocupó el quinto. Con este resultado, ambos lograron sumar puntos y dejaron una excelente impresión en la recta final de la temporada.

Por esta razón, la cuenta oficial de la Fórmula 1 subrayó la salida de los dos pilotos de la escudería francesa, acompañando la publicación con un video de esa maniobra en el inicio del GP: "¡Avanzando desde el principio con los pilotos de Alpine, en camino a puntos dobles!"

Tras una de las mejores actuaciones de Alpine, la máxima categoría no fue la única que quedó impresionada por el gran rendimiento de sus dos pilotos, ya que el equipo también recibió elogios de su asesor ejecutivo, Flavio Briatore: "Este resultado nos da muchos motivos para ser optimistas y también le da al equipo algo que celebrar en Enstone después de una racha difícil de resultados en la segunda mitad de la temporada".

"Conseguimos un resultado fantástico como equipo. Tanto Pierre como Franco hicieron un gran trabajo y pilotaron bien en una carrera que exigió mucha precisión y concentración". De esta manera, el italiano destacó el rendimiento en Estados Unidos.

Por su parte, el piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) manifestó que «se sintió bien al pelear con los equipos de adelante» después de culminar en el sexto puesto del Gran Premio de Las Vegas, un resultado que le permitió sumar ocho puntos y poner fin a una racha de seis carreras sin unidades desde su séptimo lugar en Madrid.

En la carrera del domingo, ambos pilotos lograron cortar la mala racha que venían arrastrando, lo que les permitió sumar 18 puntos para el equipo en el campeonato de constructores.

En dicha tabla, Alpine ocupa el sexto puesto y ha recortado distancias con Racing Bulls al alcanzar los 87 puntos y colocarse a 27 de la escudería hermana de Red Bull, que cuenta con el neozelandés Liam Lawson y el británico Arvid Lindblad como pilotos principales.