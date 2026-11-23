En la última actualización del tipo de cambio en Argentina, el dólar oficial se encuentra con un valor de $1.550 para la compra y $1.600 para la venta. Este valor es importante para quienes realizan operaciones en el mercado formal, como importaciones y pagos de servicios en dólares.

Por otro lado, el dólar blue, que corresponde al mercado paralelo, alcanza un valor de $1.655 para la compra y $1.675 para la venta. Esta cotización refleja la brecha existente con respecto al dólar oficial y suele ser un indicador de la incertidumbre económica y la demanda de dólares en la calle, sobre todo en tiempos de restricciones cambiarias.

El dólar mayorista muestra una cotización de $1.571 para la compra y $1.580 para la venta. Esta es la moneda que utilizan los bancos y grandes empresas, y representa un costo más cercano al real del dolar en el mercado.

En lo que respecta a otros tipos de dólar, el dólar contado con liquidación (CCL), que permite mover capitales fuera del país, se encuentra cotizando en $1.801,4 para la compra y $1.806,2 para la venta.

El dólar bolsa, por su parte, se sitúa en $1.682,6 para la compra y $1.743,1 para la venta. Este tipo de cambio es utilizado en operaciones financieras y está relacionado con acciones y bonos.

Finalmente, el dólar cripto también presenta una cotización elevada, alcanzando $1.762,23 para la compra y $1.768,96 para la venta. Este tipo de cambio está vinculado a las transacciones que se realizan a través de criptomonedas y muestra cómo ha crecido el interés por esta modalidad en el país.

La diferencia en las cotizaciones del dólar tiene un impacto directo en la economía cotidiana de los ciudadanos. En general, quienes dependen de dólares para viajes, compras en el exterior o bienes importados se ven afectados por estas variaciones. Además, la inestabilidad en el tipo de cambio puede influenciar precios de productos y servicios en el mercado local, encareciendo muchos de ellos.

Los factores que influyen en estas cotizaciones son diversos. Entre los más destacados se encuentran la inflación, la política económica y las decisiones del Banco Central de Argentina. También, la situación internacional y la demanda por dólares americanos en el país afectan directamente cómo se mueven los precios en cada uno de estos mercados.