FOTO: Mendoza: proponen que las motos se vendan obligatoriamente con un casco reglamentario

El diputado provincial del Partido Justicialista, Germán Gómez, presentó en la Legislatura de Mendoza un proyecto de ley que busca obligar a las concesionarias y comercios a entregar un casco reglamentario con cada motocicleta comercializada, ante la elevada cantidad de víctimas fatales en siniestros viales.

La iniciativa también contempla la venta de ciclomotores, bicicletas eléctricas y monopatines eléctricos, con el objetivo de garantizar que los compradores dispongan de un elemento de protección desde el momento en que adquieren el vehículo.

Según establece la propuesta, el costo del casco deberá estar incluido en el precio final de la unidad, independientemente de la modalidad de pago. Además, el elemento de seguridad tendrá que entregarse antes de que el rodado comience a circular por la vía pública.

El proyecto fue impulsado a partir de las estadísticas de siniestralidad vial en Mendoza. De acuerdo con datos del Observatorio de Seguridad Vial de Voluntarios en Red, durante el primer trimestre de 2026 se registraron 45 víctimas fatales en accidentes de tránsito en la provincia, de las cuales 20 eran motociclistas.

Esta cifra representa aproximadamente el 45% del total de fallecimientos por siniestros viales durante ese período y constituye uno de los principales fundamentos de la iniciativa presentada por el legislador justicialista.

La propuesta ya ingresó a la Legislatura provincial y deberá atravesar el correspondiente tratamiento parlamentario.

Informe de Facundo Dimaría.