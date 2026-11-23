El Gobierno nacional envió este lunes una carta formal al rector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Ricardo Gelpi, para exigir la suspensión de un homenaje a Mario Roberto Santucho, previsto para el 10 de diciembre en la Facultad de Ciencias Sociales. Además, solicitó que se apliquen sanciones a los responsables de la convocatoria.

La nota fue firmada por el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, funcionario del Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello. El documento ratifica el pedido presentado el domingo e incorpora un reclamo para que la universidad informe sobre las actuaciones administrativas y disciplinarias vinculadas con el caso.

En la carta, Álvarez sostuvo que el homenaje "no hace más que reivindicar el pasado violento de nuestra Patria" y cuestionó el reconocimiento a quien lideró el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP).

Según expresó el funcionario, esa organización buscaba tomar el poder mediante la lucha armada para imponer un régimen totalitario en Argentina.

Álvarez también señaló que no existen argumentos para homenajear a Santucho, a quien responsabilizó por "asesinatos, secuestros, crímenes aberrantes y actos terroristas contra el propio pueblo argentino".

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En ese sentido, consideró que la convocatoria difundida por la Facultad de Ciencias Sociales podría constituir un enaltecimiento o una justificación de actos terroristas.

El subsecretario advirtió que las autoridades universitarias involucradas podrían incurrir en delitos e incumplimiento de sus deberes como funcionarios públicos por utilizar instalaciones y recursos estatales para actividades que, según su interpretación, exceden las competencias legales de las universidades.

Por ese motivo, exigió a Gelpi que adopte las medidas administrativas necesarias para impedir la realización del homenaje y reclamó que "se impongan las sanciones que correspondan a quienes promovieron esta convocatoria".

Finalmente, el Gobierno solicitó a la UBA que remita a la Subsecretaría de Políticas Universitarias un informe sobre las actuaciones administrativas, las medidas disciplinarias y las eventuales sanciones aplicadas en relación con la organización del acto.

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