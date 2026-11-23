Otamendi reconoció que River está "en deuda" con sus hinchas tras vencer a Lanús
El capitán del Millonario publicó un mensaje en Instagram después del triunfo por 3-1 que clasificó al equipo a los cuartos de final del Torneo Clausura. Prometió "dejar la vida" por los hinchas.
FOTO: Nicolás Otamendi afirmó estar en deuda con la hinchada de River.
El capitán de River, Nicolás Otamendi, reconoció que el plantel está en deuda con los hinchas y les dedicó un mensaje en sus redes sociales después de la victoria por 3-1 frente a Lanús, que permitió al equipo avanzar a los cuartos de final del Torneo Clausura.
"Estamos en deuda. Lo sabemos, pero vamos a dejar la vida por ustedes y por estos colores", expresó el defensor a través de una historia de Instagram, acompañada por un video del recibimiento de los simpatizantes en el estadio Monumental.
El futbolista también destacó el acompañamiento del público, que volvió a llenar las tribunas del estadio de Núñez, y acompañó las imágenes con la palabra "Únicos".
El mensaje llegó en medio de una temporada en la que River todavía no consiguió títulos, pese a la importante inversión realizada para reforzar el plantel con incorporaciones como Thiago Almada, Ángel Correa y el propio Otamendi.
Además, la publicación se produjo un día después de que Boca Juniors, su clásico rival, se consagrara campeón de la Copa Sudamericana, uno de los principales objetivos que tenía el conjunto millonario para este año.
Tras quedar eliminado de las demás competencias, River tiene en el Torneo Clausura su última oportunidad de conseguir un título en 2026 y obtener la clasificación a la próxima Copa Libertadores.
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Lectura rápida
¿Qué dijo Otamendi a los hinchas?
Otamendi expresó que están "en deuda" con los hinchas y se comprometió a dejar la vida por ellos y por los colores del club.
¿Cuál fue el resultado del partido?
River Plate ganó 3-1 a Lanús, lo que les permitió avanzar a la siguiente fase del Torneo Clausura.
¿Qué contexto rodea el mensaje de Otamendi?
El mensaje se produce en un año difícil para River, que aún no ha logrado títulos y después de que su rival se consagrara campeón de la Copa Sudamericana.
¿Qué compromisos tiene River en el futuro?
River debe ganar en los playoffs del Torneo Clausura para sumar un título y regresar a la Copa Libertadores.
¿Quiénes son algunos de los nuevos fichajes de River?
Entre las incorporaciones están Thiago Almada, Ángel Correa y Nicolás Otamendi.
[Fuente: Noticias Argentinas]