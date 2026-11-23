FOTO: Nicolás Otamendi afirmó estar en deuda con la hinchada de River.

El capitán de River, Nicolás Otamendi, reconoció que el plantel está en deuda con los hinchas y les dedicó un mensaje en sus redes sociales después de la victoria por 3-1 frente a Lanús, que permitió al equipo avanzar a los cuartos de final del Torneo Clausura.

"Estamos en deuda. Lo sabemos, pero vamos a dejar la vida por ustedes y por estos colores", expresó el defensor a través de una historia de Instagram, acompañada por un video del recibimiento de los simpatizantes en el estadio Monumental.

El futbolista también destacó el acompañamiento del público, que volvió a llenar las tribunas del estadio de Núñez, y acompañó las imágenes con la palabra "Únicos".

El mensaje llegó en medio de una temporada en la que River todavía no consiguió títulos, pese a la importante inversión realizada para reforzar el plantel con incorporaciones como Thiago Almada, Ángel Correa y el propio Otamendi.

Además, la publicación se produjo un día después de que Boca Juniors, su clásico rival, se consagrara campeón de la Copa Sudamericana, uno de los principales objetivos que tenía el conjunto millonario para este año.

Tras quedar eliminado de las demás competencias, River tiene en el Torneo Clausura su última oportunidad de conseguir un título en 2026 y obtener la clasificación a la próxima Copa Libertadores.

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