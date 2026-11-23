Buenos Aires, 23 de noviembre (NA) -- En medio de una crisis económica que atraviesa a Argentinos Juniors, varios jugadores del club han manifestado su descontento con la dirigencia, señalando la falta de pago de salarios y "promesas incumplidas".

Luego de la reciente eliminación del equipo ante Independiente, el defensor Francisco Álvarez fue uno de los primeros en alzar la voz, criticando fuertemente a los directivos y compartiendo la difícil situación que enfrenta el plantel: "Hay chicos que no pueden pagar el alquiler, el ambiente dentro del vestuario es incómodo; un día te dicen que va a llegar la plata y no aparece, y te mienten".

La situación ha escalado en las últimas semanas, con Argentinos Juniors enfrentando una inhibición de la FIFA que le impide realizar incorporaciones durante los próximos tres mercados de pases debido a transferencias impagas. Además, la institución fue intimada tras una denuncia presentada por Gimnasia y Esgrima La Plata por una deuda relacionada con la transferencia de Alan Lezcano, quien fue vendido al Vasco da Gama de Brasil a mediados de este año.

Tras la derrota en el Torneo Clausura, los jugadores expresaron su frustración. Álvarez enfatizó que el rendimiento en la cancha se ve afectado por estas preocupaciones: "Hoy el partido quedó en segundo plano, no nos acompañaron. Se hace muy difícil hablar de las preocupaciones porque ya tenemos la presión de rendir cada fin de semana para darle una alegría a la gente".

El defensor también destacó que han realizado una colecta entre los referentes del plantel para ayudar a los trabajadores y a los jóvenes del equipo. La falta de disculpas de los dirigentes ha generado aún más indignación. "Mejor, porque lo que dicen no lo cumplen", sentenció Álvarez.

Por su parte, Hernán López Muñoz, delantero y número "10" del equipo, utilizó su cuenta de Instagram para agradecer a los hinchas por su apoyo, pero también para expresar su comprensión por el enojo tras la eliminación. "Agradecerle a este plantel que se bancó todas en contra, que no lo ayudaron nunca y que siempre pusimos al grupo por delante de todo", mencionó, resaltando los esfuerzos del equipo a pesar de las adversidades económicas.

Finalmente, el lateral izquierdo Sebastián Prieto también compartió su descontento, pero mostró orgullo por el compromiso del equipo. "Quiero pedirle disculpas a la gente del Bicho. Este grupo dejó todo por lograr los objetivos en común que teníamos. Seguimos estando, seguimos cumpliendo y seguimos poniendo el pecho... aunque no siempre recibamos lo que corresponde. El compromiso tiene valores que otros parecen haber olvidado".