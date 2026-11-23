FOTO: Columna eléctrica caída en zona sur de Rosario: calles cortadas y alarma de vecinos.

Una columna eléctrica cayó en la intersección de Ituzaingó y Primero de Mayo, en la zona sur de Rosario, generando cortes de calles y preocupación entre vecinos y transeúntes. El incidente ocurrió en una jornada marcada por la lluvia, aunque sin la intensidad de tormenta que se temía.

Según los primeros reportes, la caída del poste no provocó interrupciones en el suministro eléctrico dentro de las viviendas de la zona. Sin embargo, sí representa un peligro en el espacio público, ya que el tendido permanece en la vía pública.

Como consecuencia del operativo de emergencia, varias calles permanecen cortadas al tránsito vehicular: Primero de Mayo, entre Cerrito y Pasco, e Ituzaingó, entre Alem y Juan Manuel de Rosas.

Se recomienda a los conductores circular con precaución y buscar vías alternativas mientras las cuadrillas trabajan en la zona. Las autoridades aún no informaron cuánto tiempo demandarán las tareas de reparación ni las causas exactas del desplome de la estructura.

Vecinos del barrio manifestaron su inquietud por la posibilidad de que el tendido caído represente un riesgo eléctrico o de accidentes, especialmente con el pavimento mojado por la lluvia persistente.