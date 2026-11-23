FOTO: Gustavo Varela festeja uno de sus goles ante la Fiorentina.

Buenos Aires, 23 de noviembre (NA) – La Fiorentina sufrió una dura derrota por 3 a 0 en su visita al Monza, en un partido que enfrentó a dos equipos en la parte baja de la tabla de la Serie A, la máxima categoría del fútbol italiano.

El encuentro tuvo lugar en el estadio Brianteo, donde el local se impuso gracias a un doblete del delantero Gustavo Varela, quien anotó a los 44 minutos del primer tiempo y nuevamente a los cinco del segundo, además de un gol de Jay Robinson a los 14 minutos del complemento.

Con esta derrota, la Fiorentina cortó una racha de tres partidos sin perder y acumuló su séptima caída en doce encuentros disputados. En cambio, el Monza logró una victoria que era necesaria, rompiendo una serie de cuatro derrotas consecutivas. El argentino Exequiel Zeballos estuvo convocado, aunque se quedó en el banco de suplentes.

El primer gol del partido llegó desde el punto penal, donde Varela ejecutó un derechazo alto que se convirtió en el 1-0. En el segundo tiempo, el delantero portugués llegó a su decimotercer gol de la temporada tras un taco improvisado con la zurda, luego de un centro de Matteo Pessina.

La goleada se selló con el tercer tanto de Jay Robinson, que anotó a los 14 minutos del segundo tiempo, dándole tres puntos cruciales al Monza, que ahora se ubica en el decimoquinto puesto de la tabla con 10 puntos, mientras que la Fiorentina quedó un lugar por debajo, con una unidad menos.