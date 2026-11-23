Por Damián di Pace

Hay cuestiones que se sienten como el avance de las hormigas: despacio, casi sin hacer ruido, pero picando punto a punto, centavo a centavo. El riesgo país volvió a ubicarse por encima de los 1.000 puntos y el dólar retomó el camino del alza. No es un dato menor ni una curiosidad de mercado: es la señal de que el mundo empezó a mirar a Argentina con otra cara, justo cuando las obligaciones de deuda se acumulan en el calendario.

Vale recordar de dónde venimos. En julio, el riesgo país rondaba los 400 puntos básicos y muchos imaginaban que podía perforar ese umbral, permitiendo que el país saliera a tomar deuda en los mercados internacionales. Hoy la foto es distinta. Y aunque los fundamentos detrás de esta suba son varios, hay uno que resulta determinante: el mercado estadounidense anticipa una nueva suba de la tasa de interés de los bonos del Tesoro. Traducido a la vida cotidiana, el sobrecosto que debería pagar Argentina para financiarse en el mundo será mayor.

La analogía es simple. Si a toda una mesa de periodistas de Cadena 3 en Rosario siempre le prestaron plata y siempre la devolvieron, el banco les sigue abriendo la puerta. En cambio, al que pidió nueve veces y no devolvió, cuando hay turbulencias globales, le cierran el grifo. Y hay algo más: en los momentos en que apuestan por el buen pagador, los bonos salen rápido; en el otro caso, salen más rápido todavía, pero para cobrar. Esa es, en esencia, la lógica que hoy empuja el riesgo país hacia arriba.

El contexto global tampoco ayuda: caída de las acciones tecnológicas, suba de la tasa de los bonos americanos y un mundo convulsionado. Argentina acumula reservas por 16.000 millones de dólares, pero necesita más. Y enfrente tiene vencimientos de 4.500 millones en enero y de 25.000 millones el año que viene. Con ese panorama, la incertidumbre sobre cómo se honrará la curva de deuda soberana se vuelve inevitable. ¿Salir ahora? ¿Esperar a ver qué pasa en agosto? La respuesta del mercado parece ser una sola: salgo ahora.

El dólar, por su parte, merece un análisis igual de honesto. La banda de fluctuación estaba fijada en 1.927 pesos, con un crawling peg del 1% mensual, pero la inflación fue mayor. Y la realidad se impuso: el tipo de cambio se ubica hoy alrededor de 1.600 pesos. ¿No era que el dólar podía flotar dentro de esa banda según la oferta y la demanda? La corrección del real brasileño, con una depreciación del 20%, terminó de precipitar la situación. Brasil es el 32% de nuestro tipo de cambio real multilateral y nuestro mayor socio comercial. El mercado ya lo anticipa: muchos argentinos se irán a tomar caipirinha a Brasil, pero el verdadero problema no es el turismo, sino que Argentina comienza a ser más caro y Brasil más barato, lo que probablemente impulse más importaciones desde el país vecino.

A eso se suma un factor decisivo: en un contexto de incertidumbre electoral, los importadores adelantan pedidos y le piden más dólares al Banco Central. Todos miran de reojo y concluyen lo evidente: si el gobierno tiene compromiso de dólar y los dólares siguen viniendo, esa demanda se va a sostener, y el tipo de cambio tendrá que corregirse. No puede ser que todo sea tan barato en términos multilaterales mientras Argentina se vuelve tan caro frente a Brasil.

Ahí el gobierno entra en un laberinto complicado. Si no corrige, el mercado no se lo tomará bien: le están dando los dólares que le corresponden y el tipo de cambio debería reflejarlo. Si corrige, la población le dirá que su mayor bandera era la inflación y que ahora la pagará con mayor costo de precios. Ya hay un costo a pagar, es imposible evitarlo. La única pregunta es cuándo y cómo. Y en ese punto, muchos analistas coinciden en que quizás sea mejor pagarlo ahora y no generar mayor presión en un año electoral.

Mientras tanto, el escenario se complica: suba de tasas de interés por parte de los bancos, caída del nivel de crédito y una Argentina que entró en recesión con inflación. El mensaje es claro: hay que estar atentos, sobre todo con el dólar, que la semana pasada fluctuó y que, naturalmente, seguirá moviéndose. Y aunque algunos prefieran hablar de astros y tarot antes que de fútbol, lo cierto es que los números no mienten. La cuenta, tarde o temprano, alguien la va a pagar.