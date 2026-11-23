El precio de mirar para otro lado y la cuenta que alguien va a pagar
Aunque algunos prefieran hablar de astros y tarot antes que de fútbol, lo cierto es que los números no mienten.
23/11/2026 | 18:25Redacción Cadena 3
FOTO: Luis "Toto" Caputo y Javier Milei.
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Audio. Incertidumbre financiera y riesgo económico en Argentina: lo analiza Damián Di Pace.
Juntos Rosario
Hay cuestiones que se sienten como el avance de las hormigas: despacio, casi sin hacer ruido, pero picando punto a punto, centavo a centavo. El riesgo país volvió a ubicarse por encima de los 1.000 puntos y el dólar retomó el camino del alza. No es un dato menor ni una curiosidad de mercado: es la señal de que el mundo empezó a mirar a Argentina con otra cara, justo cuando las obligaciones de deuda se acumulan en el calendario.
Vale recordar de dónde venimos. En julio, el riesgo país rondaba los 400 puntos básicos y muchos imaginaban que podía perforar ese umbral, permitiendo que el país saliera a tomar deuda en los mercados internacionales. Hoy la foto es distinta. Y aunque los fundamentos detrás de esta suba son varios, hay uno que resulta determinante: el mercado estadounidense anticipa una nueva suba de la tasa de interés de los bonos del Tesoro. Traducido a la vida cotidiana, el sobrecosto que debería pagar Argentina para financiarse en el mundo será mayor.
La analogía es simple. Si a toda una mesa de periodistas de Cadena 3 en Rosario siempre le prestaron plata y siempre la devolvieron, el banco les sigue abriendo la puerta. En cambio, al que pidió nueve veces y no devolvió, cuando hay turbulencias globales, le cierran el grifo. Y hay algo más: en los momentos en que apuestan por el buen pagador, los bonos salen rápido; en el otro caso, salen más rápido todavía, pero para cobrar. Esa es, en esencia, la lógica que hoy empuja el riesgo país hacia arriba.
El contexto global tampoco ayuda: caída de las acciones tecnológicas, suba de la tasa de los bonos americanos y un mundo convulsionado. Argentina acumula reservas por 16.000 millones de dólares, pero necesita más. Y enfrente tiene vencimientos de 4.500 millones en enero y de 25.000 millones el año que viene. Con ese panorama, la incertidumbre sobre cómo se honrará la curva de deuda soberana se vuelve inevitable. ¿Salir ahora? ¿Esperar a ver qué pasa en agosto? La respuesta del mercado parece ser una sola: salgo ahora.
El dólar, por su parte, merece un análisis igual de honesto. La banda de fluctuación estaba fijada en 1.927 pesos, con un crawling peg del 1% mensual, pero la inflación fue mayor. Y la realidad se impuso: el tipo de cambio se ubica hoy alrededor de 1.600 pesos. ¿No era que el dólar podía flotar dentro de esa banda según la oferta y la demanda? La corrección del real brasileño, con una depreciación del 20%, terminó de precipitar la situación. Brasil es el 32% de nuestro tipo de cambio real multilateral y nuestro mayor socio comercial. El mercado ya lo anticipa: muchos argentinos se irán a tomar caipirinha a Brasil, pero el verdadero problema no es el turismo, sino que Argentina comienza a ser más caro y Brasil más barato, lo que probablemente impulse más importaciones desde el país vecino.
A eso se suma un factor decisivo: en un contexto de incertidumbre electoral, los importadores adelantan pedidos y le piden más dólares al Banco Central. Todos miran de reojo y concluyen lo evidente: si el gobierno tiene compromiso de dólar y los dólares siguen viniendo, esa demanda se va a sostener, y el tipo de cambio tendrá que corregirse. No puede ser que todo sea tan barato en términos multilaterales mientras Argentina se vuelve tan caro frente a Brasil.
Ahí el gobierno entra en un laberinto complicado. Si no corrige, el mercado no se lo tomará bien: le están dando los dólares que le corresponden y el tipo de cambio debería reflejarlo. Si corrige, la población le dirá que su mayor bandera era la inflación y que ahora la pagará con mayor costo de precios. Ya hay un costo a pagar, es imposible evitarlo. La única pregunta es cuándo y cómo. Y en ese punto, muchos analistas coinciden en que quizás sea mejor pagarlo ahora y no generar mayor presión en un año electoral.
Mientras tanto, el escenario se complica: suba de tasas de interés por parte de los bancos, caída del nivel de crédito y una Argentina que entró en recesión con inflación. El mensaje es claro: hay que estar atentos, sobre todo con el dólar, que la semana pasada fluctuó y que, naturalmente, seguirá moviéndose. Y aunque algunos prefieran hablar de astros y tarot antes que de fútbol, lo cierto es que los números no mienten. La cuenta, tarde o temprano, alguien la va a pagar.
Lectura rápida
¿Qué ha sucedido con el riesgo país en Argentina? El riesgo país volvió a ubicarse por encima de los 1.000 puntos, indicando un cambio en la percepción del mercado sobre Argentina.
¿Cuáles son los factores que influyen en esta situación? La anticipación de una nueva suba de la tasa de interés de los bonos del Tesoro estadounidense y el contexto global adverso son determinantes.
¿Qué desafíos enfrenta Argentina en cuanto a su deuda? Argentina tiene vencimientos de 4.500 millones en enero y 25.000 millones el año que viene, lo que genera incertidumbre sobre su capacidad de honrar la deuda.
¿Cómo está afectando el tipo de cambio? El tipo de cambio se ubica hoy alrededor de 1.600 pesos, y la corrección del real brasileño ha hecho que Argentina sea más cara en comparación con Brasil.
¿Cuál es la postura del gobierno ante esta situación? El gobierno enfrenta un dilema: si no corrige el tipo de cambio, el mercado reaccionará mal; si corrige, la población podría enfrentar mayores costos debido a la inflación.