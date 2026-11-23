La llegada de Tesla al mercado argentino vuelve a poner en discusión el desarrollo de la movilidad eléctrica y las condiciones que tiene el país para incorporar esta tecnología. Aunque la automotriz estadounidense desembarcó con una propuesta de avanzada y una marca de reconocimiento internacional, todavía existen obstáculos vinculados con la infraestructura, la legislación y los costos que condicionan su expansión. Así lo planteó Federico Smith, director de MotorWeb Argentina, durante una entrevista en Juntos por Cadena 3 Rosario donde analizó las características de los vehículos y las perspectivas comerciales de la compañía.

"Desde mi opinión, estamos todavía un poquito en un paso atrás", sostuvo el especialista al evaluar si Argentina está preparada para recibir vehículos 100% eléctricos. En ese sentido, consideró que el país viene atrasado en distintos aspectos relacionados con la tecnología y la incorporación de nuevas alternativas de movilidad, aunque reconoció que el mercado comenzó a cambiar con el ingreso de una mayor cantidad de automóviles de origen chino.

Al referirse a esa marca en particular, recordó que actualmente perdió terreno frente a los fabricantes chinos. "Tesla es una marca que hasta hace muy poquitito fue líder mundial en autos eléctricos", explicó, y agregó que la competencia asiática logró desplazarla, no solamente en Argentina sino también en otros mercados internacionales.

Una de las particularidades del desembarco es que la compañía no llegó mediante un importador o representante comercial, sino que se instaló directamente como filial en Argentina. Sin embargo, esto no significa que vaya a fabricar unidades en el país. "La diferencia es que estas que acabo de mencionar fabrican autos en nuestro país y el caso de Tesla no", señaló Smith al comparar su modelo de instalación con el de automotrices históricas como Ford, Fiat, Volkswagen y Renault. Además, precisó que los vehículos que llegarán al mercado argentino son fabricados en China.

La oferta inicial estará compuesta por dos modelos: el Model 3, un sedán, y el Model Y, un SUV. Los valores estimados se ubican entre los 40.000 y los 55.000 dólares, dependiendo de la versión, el equipamiento y la configuración de tracción.

Sobre los precios, el director de MotorWeb Argentina consideró que la marca ingresó algo cara. Para dimensionar esa diferencia, tomó como referencia el mercado uruguayo, donde los mismos vehículos pueden encontrarse entre 5.000 y 6.000 dólares más baratos. Aunque mencionó que la brecha podría responder a cuestiones impositivas o comerciales, dejó planteado el interrogante sobre el posicionamiento elegido para Argentina.

La competencia tampoco será sencilla. Según explicó, la llegada de los vehículos chinos modificó el mercado y obligó a las marcas tradicionales a revisar sus valores. "Si tenés entre 35.000, 40.000, 45.000 dólares, que es mucha plata, pero hay mucha gente que lo tiene, en ese precio tenés, te diría, todo", sostuvo. En esa franja, indicó, existe una amplia variedad de SUV, modelos de alta gama, sedanes y hatchbacks, por lo que Tesla deberá competir con alternativas que ya están disponibles para los consumidores argentinos.

Más allá de los valores, uno de los principales atractivos de la marca es su desarrollo tecnológico. Smith contó que tuvo la oportunidad de probar uno de los vehículos antes del lanzamiento y destacó especialmente el sistema de reconocimiento del entorno. "Tiene un nivel de inteligencia artificial muy, pero muy alta", describió.

Durante la prueba, pudo observar cómo la pantalla central identifica permanentemente los elementos que rodean al automóvil: otros vehículos, peatones, motocicletas, conos de señalización e incluso patrulleros, a los que diferencia de un auto convencional. Para el especialista, esa capacidad de interpretación del entorno constituye uno de los aspectos más llamativos de la propuesta de Tesla.

Sin embargo, una de las tecnologías más promocionadas por la compañía todavía no puede desarrollarse plenamente en Argentina: la conducción autónoma. Durante el lanzamiento oficial, el presidente Javier Milei hizo referencia a la posibilidad de que los usuarios puedan acceder a estos sistemas cuando la legislación lo permita.

"Hay quienes dicen que no es una cuestión solamente de legislación, de autorización, sino también de satélites, demarcación, calles, carteles", explicó. Es decir, para que un vehículo pueda desplazarse de manera autónoma necesita no solamente contar con tecnología avanzada, sino también circular por entornos que ofrezcan condiciones adecuadas de señalización, infraestructura y conectividad.

Otro de los puntos que abordó durante la entrevista fue la diferencia entre los vehículos híbridos y los completamente eléctricos, una distinción que todavía genera dudas entre los consumidores. Smith explicó que existen tres grandes categorías: los automóviles tradicionales con motores de combustión interna, los híbridos que combinan un motor convencional con uno eléctrico y los híbridos enchufables, que además de recuperar energía durante el frenado pueden conectarse a una fuente externa para recargar sus baterías.

"Tesla es solamente eléctrico, no tiene autos con otro sistema que no sea eléctrico 100%", remarcó. Estos modelos no utilizan nafta ni diésel y necesitan conectarse a una estación de carga, aunque también cuentan con un mecanismo que recupera energía durante las desaceleraciones y el frenado.

Esa característica modifica incluso la experiencia de manejo. Smith explicó que los vehículos no tienen embrague ni caja de cambios convencional y que permiten conducir utilizando principalmente el pedal del acelerador. Al levantar el pie, el automóvil comienza a desacelerar automáticamente, con una intensidad que depende de la presión aplicada. Se trata de un funcionamiento diferente al de los autos tradicionales, que requiere cierta adaptación por parte del conductor.

El desembarco de Tesla también permite observar cómo está cambiando el mercado automotor argentino, especialmente a partir de la competencia de las marcas chinas, que ampliaron la oferta de vehículos eléctricos y obligaron a revisar los precios de las automotrices tradicionales. En Rosario, donde modelos de fabricantes asiáticos como BYD comienzan a ganar visibilidad, esa transformación ya forma parte de una tendencia que podría profundizarse.

Entrevista de Fernando Carrafiello.