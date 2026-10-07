¿Qué le pasó al seguridad que cayó detrás de Soledad cuando le cantaba a Messi?

La emotiva despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina en el Estadio Monumental dejó imágenes para el recuerdo, pero también un llamativo episodio que no tardó en volverse tendencia en las redes sociales. Mientras Soledad Pastorutti interpretaba en vivo su clásico tema "Brindis" ante un estadio repleto, las cámaras de la transmisión oficial captaron al fondo a un agente de seguridad tendido sobre el suelo, a pocos metros del escenario.

El hecho pasó casi desapercibido en el desarrollo del espectáculo principal, mientras los hinchas, el plantel y la familia Messi se concentraban en la actuación de la cantante santafesina. Sin embargo, en plataformas como X y TikTok, los usuarios rescataron el fragmento de la transmisión y las imágenes se multiplicaron rápidamente entre comentarios de asombro y preocupación.

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Se desmayó el de seguridad que estaba atrás de la Sole? #Messi https://t.co/ngKajG1TMX — El Siniestro (@Bauelsiniestro) October 7, 2026

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En las redes sociales, cientos de internautas especularon con que el trabajador habría sufrido un desmayo repentino producto de las extensas horas de guardia, las exigencias del operativo de control o el cansancio acumulado de la jornada.

Hasta el momento no existe un parte médico oficial por parte del personal de salud del estadio o de la empresa de seguridad que confirme las causas del episodio ni el estado del efectivo. Pese a la falta de información formal, la misteriosa escena del guardia en el piso mientras sonaba el homenaje al capitán argentino se convirtió en uno de los momentos más comentados de la noche.

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