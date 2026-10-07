Descubre cómo transformar tu hogar con el estilo burrowcore para el invierno

Con la llegada del frío y la reducción de la luz solar, es natural desear refugiarse en un espacio acogedor. El estilo burrowcore permite exactamente eso, ofreciendo un enfoque que se aleja del cottagecore y se centra en crear un ambiente cálido y envolvente, similar al de los animales de los cuentos infantiles que siempre parecen tener los espacios más acogedores. Shweta Pathak, diseñadora de interiores de Seattle y fundadora de House of Suris, explica que "burrowcore se trata de crear un sentido de refugio en casa. Son espacios que se sienten envolventes, íntimos y profundamente confortantes". Pathak añade que se puede lograr esto mediante el uso estratégico de colores, texturas, patrones y materiales superpuestos.

Para aquellos que buscan adoptar esta estética en su hogar, los expertos ofrecen consejos prácticos. Primero, la iluminación juega un papel crucial en el estilo burrowcore. Vanessa Larsson, diseñadora de interiores en Planner 5D, sugiere que se piense en la luz de un fuego en medio de la noche, que ilumina un pequeño círculo y deja el resto en la penumbra. "Ese es el sentimiento que hay que recrear", afirma. Recomienda dispersar lámparas y velas de diferentes tamaños y alturas por la habitación, creando charcos de luz en lugar de inundaciones. "Mantené la calidez y nunca uses la luz del techo", agrega. "Un refugio debe tener rincones oscuros, así que no temas dejar algunas partes sin iluminación".

Otro aspecto clave es crear una sensación de encierro. Pathak indica que pintar las paredes y el techo con un color más profundo puede hacer que la habitación se sienta más íntima y como un capullo. También se pueden utilizar cortinas pesadas en tonos terrosos o incorporar detalles arquitectónicos adicionales como molduras. Además, la calidez se puede lograr mediante la superposición de materiales que aporten textura, tono y suavidad en toda la habitación. Larsson recomienda ser generoso con cortinas gruesas, mantas, cojines y una cama llena de almohadas y cobertores. "Destiná al menos un lugar solo para acurrucarse, un rincón de lectura o un área de asientos bajos en el suelo", sugiere Larsson. "Cualquier cosa que te permita sentir que la habitación te atrapa y se convierte en un pequeño refugio mágico".

Finalmente, el estilo burrowcore también celebra la imperfección y la creatividad. Desde pequeños objetos hechos a mano hasta pinturas y cerámicas con bordes irregulares, la "imperfecta fantasía" es un aspecto destacado de esta estética. Larsson enfatiza que la naturaleza está llena de formas orgánicas, irregularidades e imprevisibilidad. "Incorporá esos elementos y la habitación dejará de sentirse estilizada y comenzará a sentirse cálida y acogedora, como si hubiera crecido a tu alrededor a lo largo de los años".