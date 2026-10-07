Descubre cómo transformar tu hogar con el estilo burrowcore para el invierno
Con el frío y los días más cortos, el estilo burrowcore te invita a crear un refugio acogedor en casa. Expertos comparten consejos para lograr un ambiente cálido y envolvente.
FOTO: Transforma tu hogar con el estilo burrowcore este invierno
Con la llegada del frío y la reducción de la luz solar, es natural desear refugiarse en un espacio acogedor. El estilo burrowcore permite exactamente eso, ofreciendo un enfoque que se aleja del cottagecore y se centra en crear un ambiente cálido y envolvente, similar al de los animales de los cuentos infantiles que siempre parecen tener los espacios más acogedores. Shweta Pathak, diseñadora de interiores de Seattle y fundadora de House of Suris, explica que "burrowcore se trata de crear un sentido de refugio en casa. Son espacios que se sienten envolventes, íntimos y profundamente confortantes". Pathak añade que se puede lograr esto mediante el uso estratégico de colores, texturas, patrones y materiales superpuestos.
Para aquellos que buscan adoptar esta estética en su hogar, los expertos ofrecen consejos prácticos. Primero, la iluminación juega un papel crucial en el estilo burrowcore. Vanessa Larsson, diseñadora de interiores en Planner 5D, sugiere que se piense en la luz de un fuego en medio de la noche, que ilumina un pequeño círculo y deja el resto en la penumbra. "Ese es el sentimiento que hay que recrear", afirma. Recomienda dispersar lámparas y velas de diferentes tamaños y alturas por la habitación, creando charcos de luz en lugar de inundaciones. "Mantené la calidez y nunca uses la luz del techo", agrega. "Un refugio debe tener rincones oscuros, así que no temas dejar algunas partes sin iluminación".
Otro aspecto clave es crear una sensación de encierro. Pathak indica que pintar las paredes y el techo con un color más profundo puede hacer que la habitación se sienta más íntima y como un capullo. También se pueden utilizar cortinas pesadas en tonos terrosos o incorporar detalles arquitectónicos adicionales como molduras. Además, la calidez se puede lograr mediante la superposición de materiales que aporten textura, tono y suavidad en toda la habitación. Larsson recomienda ser generoso con cortinas gruesas, mantas, cojines y una cama llena de almohadas y cobertores. "Destiná al menos un lugar solo para acurrucarse, un rincón de lectura o un área de asientos bajos en el suelo", sugiere Larsson. "Cualquier cosa que te permita sentir que la habitación te atrapa y se convierte en un pequeño refugio mágico".
Finalmente, el estilo burrowcore también celebra la imperfección y la creatividad. Desde pequeños objetos hechos a mano hasta pinturas y cerámicas con bordes irregulares, la "imperfecta fantasía" es un aspecto destacado de esta estética. Larsson enfatiza que la naturaleza está llena de formas orgánicas, irregularidades e imprevisibilidad. "Incorporá esos elementos y la habitación dejará de sentirse estilizada y comenzará a sentirse cálida y acogedora, como si hubiera crecido a tu alrededor a lo largo de los años".
Lectura rápida
¿Qué es el estilo burrowcore?
Es una estética que busca crear un ambiente acogedor y envolvente en el hogar, inspirada en la naturaleza y la infancia.
¿Quiénes dan consejos sobre esta estética?
Los consejos provienen de las diseñadoras de interiores Shweta Pathak y Vanessa Larsson.
¿Cuándo es ideal aplicar el burrowcore?
Es especialmente apropiado durante el invierno, cuando los días son más cortos y las temperaturas son más frías.
¿Cómo se puede lograr un ambiente acogedor?
Utilizando iluminación cálida, colores envolventes, materiales suaves y elementos decorativos imperfectos.
¿Por qué es importante la iluminación en burrowcore?
La iluminación crea un ambiente íntimo y acogedor, evitando la luz directa del techo y favoreciendo charcos de luz cálida.