FOTO: Eduardo Spinosa junto a una gloria futbolística de Banfield, Miguel Ángel Converti, durante su última etapa presidiendo al club.

Buenos Aires, 24 noviembre (NA) – El expresidente de Banfield Eduardo Spinosa, quien ocupó el cargo en tres períodos, elogió la "impronta pro clubes" de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), a la que considera "la organización más solidaria de la Argentina".

Poco antes de que se oficializara un importante adelanto de dinero de la AFA a Argentinos Juniors para saldar deudas, Spinosa no escatimó en críticas hacia el presidente de Estudiantes, Juan Sebastián Verón, a quien acusó de "despreciar a los dirigentes".

Además, el exdirigente admitió que muchos hinchas del club lo ven como un "chorro" y, aunque no aclaró los motivos de este desprecio, destacó que el socio de Banfield siempre lo ha apoyado con su voto.

Spinosa reafirmó su apoyo a Claudio "Chiqui" Tapia y, dos años después de finalizar su mandato en Banfield, criticó nuevamente las actitudes de Verón, quien se ha posicionado como uno de los principales opositores al modelo actual del fútbol argentino.

El exmandatario también se refirió a la AFA, asegurando que ha sido muy solidaria con los clubes "desde la época de Julio Grondona", con quien tuvo una relación cercana que le permitió desempeñarse como tesorero de la entidad.

Comentando sobre la situación financiera de los clubes, Spinosa subrayó que se sostienen a través de la venta de jugadores y los aportes de los socios, no así por los derechos de televisión. En este sentido, enfatizó la necesidad de que las instituciones cuenten con visibilidad, advirtiendo que, de lo contrario, "solo venderán jugadores River y Boca". Además, sentenció: "En un país donde la salud, la educación, la economía y el empleo andan mal hace muchísimos años, no podés pretender que el fútbol sea Suiza".

El expresidente del "Taladro" fue contundente al referirse a Verón, un blanco frecuente de críticas en el ámbito deportivo argentino, afirmando que no siente simpatía por él y lo tildó de "anti dirigente", ya que siempre ha mostrado desdén hacia los demás dirigentes y rara vez asiste a las reuniones.

En un futuro, Spinosa anticipó un escenario donde Chiqui Tapia ya no esté al mando de la AFA y lanzó una advertencia: "¿Vos te crees que el resto de nosotros vamos a dejar que River o Estudiantes decidan lo que quieran? Si no les gusta el torneo de 30, vamos a hacer de 32 o 34".

"Yo soy un fanático de la gente de Banfield, un agradecido", comenzó Spinosa, quien asumió la presidencia en 2012, cuando el club atravesaba una crisis deportiva e institucional, logrando el ascenso a Primera dos años después.

Catalogando su elección como una "obsesión", reconoció que se "equivocó" en su último mandato y que "en el cuarto no quería volver", aunque su tiempo al frente del club se complicó, ya que durante 2018 y 2021, Lucía Barbuto era la presidenta, aunque Spinosa seguía tomando decisiones clave.

"Después de cada gol rival me puteaban" y "la gente dice que soy chorro" confesó el expresidente, quien dejó una imagen negativa entre los hinchas del "Taladro". Aún así, se refirió al futuro del club.

"Banfield puede estar tranquilamente de nuevo entre los 10 clubes más importantes del país", yo voy a apoyar la unidad, tirando todos juntos para adelante, sin ser candidato", concluyó Spinosa, enviando un mensaje claro a los actuales interesados en la política de un club en crisis económica y deportiva: "Únanse ahora, muchachos. Piensen en Banfield nada más y todos juntos vamos a sacar esto adelante".