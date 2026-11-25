Buenos Aires, 25 de noviembre (NA) – Hoy se conmemoran dos décadas del asesinato de Nora Dalmasso, un caso que continúa sin resolver y donde la Justicia ha demostrado ser lenta, dejando a un acusado en libertad debido a la prescripción del caso desde hace años. A pesar de esta situación, la familia de la víctima sigue luchando para que el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia (TSJ) tome una decisión sobre el futuro procesal del caso.

El 25 de noviembre de 2006, Nora fue hallada muerta en el dormitorio de su hija, en su hogar ubicado en el barrio Villa Golf de Río Cuarto. La causa de muerte fue asfixia, ya que la estrangularon con el lazo de su bata, un elemento crucial en la investigación que fue desestimado inicialmente, pero que, 18 años después, se pudo vincular al caso gracias a la determinación de un fiscal, quien encontró el ADN del acusado en dicha prenda.

A lo largo de los años, la actuación de la Justicia ha sido cuestionada. Se mencionaron varios sospechosos, pero ninguno fue condenado debido a la falta de pruebas que los incriminaran, lo que culminó en la prescripción del caso en 2021. Entre los mencionados estuvo Gastón Zárate, conocido como el Perejil, quien trabajaba en la casa de la familia y fue liberado tras protestas sociales. Posteriormente, se investigó a Facundo Macarrón, hijo de la víctima, quien finalmente fue sobreseído.

El viudo de Nora, Marcelo Macarrón, fue acusado en dos ocasiones, primero por un viaje desde Punta del Este a Córdoba y luego por supuestas contrataciones de sicarios. Sin embargo, la Fiscalía desestimó estas acusaciones y el tribunal lo absolvió.

Un cambio significativo ocurrió el 23 de diciembre de 2024, cuando el fiscal Pablo Jávega anunció que el nuevo sospechoso era Roberto Bárzola, quien trabajaba en la casa en el momento del crimen. Su ADN fue hallado compatible con las muestras genéticas encontradas en la bata y en el cuerpo de la víctima.

Este avance se logró gracias a la colaboración entre el Ministerio Público Fiscal y el Centro de Genética Forense del Poder Judicial de Córdoba, junto con el National Center for Forensic Science de la Universidad de Florida, Estados Unidos, y el Ministerio de Justicia de la Provincia de Córdoba.

Bárzola, quien ya había sido parte de la causa, había declarado en varias ocasiones y se confirmó que estuvo presente en la casa el día del asesinato, un dato que no se había corregido durante la investigación inicial. A pesar de que la familia Dalmasso solicitó su investigación desde el principio, el fiscal de aquel entonces no actuó, y hoy la causa se encuentra prescripta, a la espera de que el TSJ decida si puede reactivarse para que Bárzola enfrente un juicio por abuso sexual con acceso carnal seguido de muerte.

Desde la querella, se sostiene que la prescripción del caso se debe a la inacción de la Justicia y que, con un sospechoso imputado, es necesario que se lleve a cabo un juicio que permita alcanzar un veredicto de culpabilidad y así brindar paz a Nora y su familia.

En mayo de este año, se realizó un jury contra los fiscales Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro, quienes fueron destituidos por negligencia grave y mal desempeño en el manejo del caso.

En la actualidad, el TSJ tiene la responsabilidad de decidir el futuro de la investigación. La familia Dalmasso espera una respuesta que determine si Bárzola será llevado a juicio o si se aceptará un juicio por la verdad, lo cual sería considerado un resultado desfavorable.