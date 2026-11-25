Lionel Messi ya tenía un 10 mucho antes de levantar la Copa del Mundo. No era en una final ni en una definición por penales: era en Educación Física, cuando cursaba séptimo grado en la Escuela Nº 66 General Las Heras, de Rosario. Un antiguo boletín escolar volvió a viralizarse y permitió conocer las notas del crack durante sus años de primaria.

El documento corresponde a la época en la que tenía entre 12 y 13 años y empezaba a destacarse en las inferiores de Newell’s. En Plástica y Música consiguió un 8, mientras que en Matemática, Lengua, Ciencias Sociales, Lengua Extranjera y Tecnología obtuvo un 6. Pero en la materia donde había que moverse, correr y jugar, no dejó dudas: se llevó la calificación máxima.

FOTO: Lionel Messi en su etapa escolar en Rosario.

Sus maestras también aportaron detalles sobre aquel Messi lejos de las cámaras y los estadios. Andrea Sosa, profesora de Matemática en quinto y sexto grado, lo recordaba como un chico tranquilo, tímido y de pocas intervenciones en clase. Sin embargo, había una excepción: cuando sonaba el timbre y llegaba el recreo, aparecía otro Leo. «Cuando salía al patio a jugar al fútbol se transformaba completamente», contó en una entrevista con Globo de Brasil.

Mónica Domina, subdirectora y maestra de primer grado, coincidió en el recuerdo. Dijo que era muy callado, pero tenía muchos amigos y que todos querían jugar con él. «Cuando se acababa la clase salían corriendo a ver quién llegaba antes», relató. Al parecer, la competencia por tenerlo en el equipo ya existía mucho antes de que se convirtiera en una estrella mundial.

FOTO: Lionel Messi en su etapa escolar en Rosario.

El vínculo con aquella escuela rosarina tampoco quedó en el pasado. Ya consagrado como futbolista, Messi regresó en distintas oportunidades y colaboró con la institución: aportó computadoras, televisores y equipos de música, además de ayudar a reparar los bancos del patio donde solía jugar durante los recreos. El establecimiento también fue decorado con los colores de Newell’s, el club de sus primeros pasos.

Así, el boletín que reapareció en las redes dejó una postal distinta del capitán argentino: un alumno que no era precisamente el más participativo de la clase, que cumplía con las materias y que tenía una debilidad bastante evidente. En el aula se llevaba un 6; en el patio, todo indica que ya jugaba para 10.