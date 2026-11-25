El economista Diego Bossio, socio fundador de Equilibra y exdirector de ANSES, advirtió que la Argentina atraviesa una situación de recesión, con una fuerte caída de la actividad en sectores vinculados al consumo interno y al empleo. En diálogo con Radioinforme3 por Cadena 3 Rosario, sostuvo que la industria, la construcción y el comercio acumulan un año y medio de dificultades y cuestionó al Gobierno por no reconocer la dimensión de la crisis.

Bossio señaló que existe una economía con comportamientos muy diferentes según el sector. Mientras el gas, el petróleo, la minería y el campo muestran niveles importantes de expansión, otras actividades de mayor peso en el empleo y el movimiento interno permanecen deprimidas. Según explicó, los sectores que crecen representan entre el 15% y el 20% de la economía, mientras que la industria, la construcción y el comercio concentran buena parte de las dificultades.

“Hay una crisis en términos económicos”

Al analizar los últimos indicadores, el exdiputado nacional sostuvo que los dos trimestres recientes mostraron un desempeño negativo y que las perspectivas para octubre tampoco eran favorables. Aunque consideró que podría registrarse una mejora hacia el cierre del año, advirtió que no sería suficiente para producir un repunte significativo que se refleje en los ingresos de las familias.

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También cuestionó la interpretación oficial sobre la evolución de la actividad. “El Gobierno no asume que está en crisis”, afirmó, y agregó: “Cuando vos querés pelearte con la realidad, cuando no querés ver la realidad, negar la realidad es como cuando vas al médico y no hacés el diagnóstico correcto”.

Bossio amplió su diagnóstico al mercado laboral y al frente financiero. Señaló una caída del empleo formal, un crecimiento de la informalidad y puestos de trabajo de menor calidad e ingresos. Además, advirtió sobre el aumento del riesgo país y la desconfianza de los mercados respecto de la estrategia política y la capacidad de pago de la Argentina.

La confianza, el tipo de cambio y el programa económico

Para el economista, uno de los principales problemas del programa económico es la falta de confianza. Consideró que ningún plan de estabilización puede sostenerse sin un régimen político que genere previsibilidad y acuerdos entre los distintos sectores. En ese sentido, mencionó las dificultades para avanzar con privatizaciones y recordó que el programa financiero oficial proyectaba ingresos por 1.500 millones de dólares por ese concepto, pero que no se alcanzaron los 300 millones.

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También cuestionó el atraso cambiario y su impacto sobre la competitividad. “Los precios vienen creciendo al 30% y el tipo de cambio planchado”, señaló. A su entender, esa situación perjudica especialmente a la industria, el comercio y la construcción, mientras que el crédito pierde capacidad para impulsar la recuperación porque las familias enfrentan dificultades para afrontar sus compromisos.

Consultado sobre la posibilidad de que el presidente Javier Milei modifique el rumbo, Bossio consideró que el mandatario tiene una inclinación al dogmatismo y que probablemente intente sostener su programa. Sin embargo, planteó que el país necesita preservar el orden fiscal, fortalecer al Banco Central, corregir los precios relativos y avanzar hacia una estrategia de desarrollo. También advirtió que el crecimiento de Vaca Muerta podría encontrar nuevos obstáculos en la infraestructura vial y el transporte de insumos.

La responsabilidad política y el futuro

En otro tramo de la entrevista, Bossio reconoció la responsabilidad del peronismo en la situación que recibió el actual Gobierno y calificó como “desastroso” el último mandato de Alberto Fernández. Dijo que fue crítico de la designación del expresidente y de las internas que atravesaron aquella gestión. No obstante, sostuvo que Milei ya lleva tiempo en el poder y que no puede atribuir permanentemente los problemas a la administración anterior.

Por último, reclamó una mayor capacidad de diálogo tanto del oficialismo como de la oposición. Consideró que la falta de acuerdos institucionales afecta la confianza y dificulta la construcción de una alternativa política con una mirada productiva. “Gobernar no es tener razón. Gobernar es tratar de asignar de mejor manera los intereses de las distintas expresiones de la Argentina”, concluyó.

Entrevista de Hernán Funes.