Un camión recolector derribó un árbol seco y aplastó un auto estacionado: aún no apareció el dueño
El incidente ocurrió en la esquina de Estrada y Pueyrredón, en Nueva Córdoba. El impacto destrozó la luneta y los neumáticos de un Suzuki Fun.
25/11/2026 | 08:05Redacción Cadena 3
FOTO: Así quedó el auto aplastado por el árbol.
FOTO: Así quedó el auto aplastado por el árbol.
FOTO: Así quedó el auto aplastado por el árbol.
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Audio. Camión de recolección cae un árbol sobre auto en Nueva Córdoba: milagro sin heridos
Radioinforme 3
En un sorprendente incidente en Nueva Córdoba, un camión de recolección de residuos de la empresa LAM chocó contra un árbol seco, provocando que este cayera sobre un auto estacionado.
Todo ocurrió pasadas las 7 en la esquina de Estrada y Pueyrredón, de la capital cordobesa.
Según el testimonio de un quiosquero que se encontraba en el lugar, el camión dobló sin medir y chocó contra el árbol. "Cayó en seco, se escuchó un ruido nada más", relató.
El árbol cayó sobre un Suzuki Fun, reventando el vidrio trasero y pinchando las ruedas del vehículo. Afortunadamente, el suceso se produjo en un horario en el que no había transeúntes en la zona. "Fue un milagro que no golpee a nadie", destacó el testigo.
El propietario del auto aún no se ha presentado, lo que añade incertidumbre a la situación. "Cuando vea su auto se va a sorprender", comentó el quiosquero, sin poder identificar al dueño.
Informe de Lucía González.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en Nueva Córdoba? Un camión de recolección de residuos de LAM chocó contra un árbol seco, que cayó sobre un auto estacionado.
¿Quién fue testigo del incidente? Un quiosquero que se encontraba en el lugar presenció el accidente.
¿Cuándo sucedió el incidente? El accidente ocurrió pasadas las 7 de la mañana.
¿Dónde tuvo lugar el choque? En la esquina de Estrada y Pueyrredón, en la capital cordobesa.
¿Por qué no hubo heridos? El suceso se produjo en un horario en el que no había transeúntes en la zona.