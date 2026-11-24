Buenos Aires, 24 noviembre (NA) - San Lorenzo ha confirmado que los juveniles Cristian Gallardo, Ramiro Pedroza y Branco Salinardi abandonarán la institución en condición de libres al finalizar sus contratos el 31 de diciembre de 2026. Esto se debe a la negativa de su representante, Patricio Lombilla, a renovar los acuerdos.

Como resultado de esta situación, el "Ciclón" ha decidido solicitar la expulsión de Lombilla como socio del club ante el Tribunal de Ética y Disciplina, argumentando que su comportamiento ha sido "desleal" hacia los intereses del club.

A través de un comunicado difundido en su página oficial y en redes sociales, San Lorenzo comunicó que los tres futbolistas de la categoría 2007 quedarán libres a fin de año. De estos, Salinardi fue el único que tuvo la oportunidad de debutar en primera en 2025, anotando un gol contra Instituto en agosto de ese año.

El club destacó: "El Club les realizó distintas propuestas de renovación que fueron rechazadas tanto por los futbolistas como por su representante, quienes siempre transmitieron su intención de dejar el club en condición de jugadores libres".

Además, desde la institución expresaron su descontento con la actitud de Lombilla: "Una vez más, Lombilla actuó de manera desleal con la institución, por eso, el Club decide declararlo como 'persona no grata'".

En el comunicado, San Lorenzo también detalló la situación de cada uno de los jugadores. A pesar de las propuestas de renovación realizadas, las mismas fueron rechazadas y Lombilla buscaba que los futbolistas quedaran libres pero que el club retuviera un porcentaje de una futura venta.

Desde la institución aclararon que esos porcentajes no cubrían lo correspondiente por derechos de formación, lo que llevó a que no se alcanzara ningún acuerdo bajo las condiciones impuestas por el representante.

En cuanto a las perspectivas de los jugadores, mientras que por Pedroza y Salinardi no hubo interés de otros clubes, Gallardo recibió un sondeo de Palmeiras de Brasil, que estaba interesado en adquirirlo a cambio de un futuro porcentaje por los derechos formativos.

Ahora, los tres juveniles continuarán entrenando en su categoría hasta que finalicen sus contratos. Aunque existe un margen para la negociación, la situación parece complicada debido a las posturas firmes de ambas partes.

Por último, el comunicado de San Lorenzo advirtió: "El accionar de Lombilla no se trata de una conducta aislada. Lombilla también representa al defensor Lautaro Montenegro, otro jugador por el que meses atrás habría realizado gestiones para conseguir su salida de la institución en condición de libre".