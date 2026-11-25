FOTO: Empujado por su buena última faena, Colapinto va por un buen GP de Catar

Franco Colapinto de Alpine F1 Team tomará parte del Gran Premio de Catar 2026 de Fórmula 1. La penúltima cita de la temporada -Ronda 22- está en la mitad de las tres semanas consecutivas de competiciones con las que se cerrará la temporada 2027 y retoma los días de carrera tradicionales para correr el 27.28.29 de noviembre con el formato regular.

El trazado catarí todavía no le ha entregado un buen resultado al argentino, que lo visitará por tercera como piloto de 'Grand Prix'. Con Williams (2024: Qualy 19°, GP DNF -toque-) y de Alpine (2025: Qualy 20°, GP 14°).

El programa completo -en hora argentina- para seguir su 48° GP de F1:

Viernes 27 de noviembre

F1 Práctica Libre 1 -60' minutos- 10:30 hs. CON COLAPINTO

F1 Práctica Libre 2 -60' minutos- 14:00 hs. CON COLAPINTO

Sábado 28 de noviembre

F1 Práctica Libre 3 -60' minutos- 11:30 hs. CON COLAPINTO

F1 Clasificación 15:00 hs. CON COLAPINTO

Domingo 29 de noviembre

F1 GP de Catar -57 vueltas- 13:00 hs. CON COLAPINTO

Cadena 3 Motor, con datos y fotografías de Alpine F1 Team. Edición y redacción: Marcelo Cammisa