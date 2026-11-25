Buenos Aires, 25 de noviembre (NA) -- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido una alerta amarilla para este miércoles, ante el pronóstico de tormentas que afectarán a diferentes regiones de siete provincias: Formosa, Misiones, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza y San Luis.

Según el informe oficial del organismo, al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, las áreas mencionadas enfrentarán un clima adverso caracterizado por lluvias y tormentas aisladas. Estos fenómenos podrían incluir intensas precipitaciones en cortos períodos, descargas eléctricas frecuentes, ráfagas de viento intensas y la posibilidad de granizo.

En relación con el volumen de agua pronosticado, el ente meteorológico estima acumulaciones de entre 20 y 40 milímetros en la mayoría de los distritos afectados. No obstante, en el noreste, particularmente en Formosa y Misiones, se anticipan registros pluviométricos más altos, que oscilarán entre los 40 y 70 milímetros.

El cronograma de las tormentas para este miércoles indica que: por la mañana, las lluvias y tormentas se manifestarán en la primera mitad del día en Formosa; por la mañana y tarde, el mal tiempo se extenderá a gran parte de Misiones y San Luis; y por la tarde y noche, los fenómenos se intensificarán en Catamarca, La Rioja, San Juan y Mendoza.