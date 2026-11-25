Alerta amarilla por tormentas en siete provincias argentinas este miércoles
El SMN emitió una alerta por inestabilidad climática en sectores del Noreste, Noroeste y Cuyo. Las provincias afectadas son Formosa, Misiones, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza y San Luis.
FOTO: Alerta amarilla por tormentas en siete provincias argentinas este miércoles
Buenos Aires, 25 de noviembre (NA) -- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido una alerta amarilla para este miércoles, ante el pronóstico de tormentas que afectarán a diferentes regiones de siete provincias: Formosa, Misiones, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza y San Luis.
Según el informe oficial del organismo, al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, las áreas mencionadas enfrentarán un clima adverso caracterizado por lluvias y tormentas aisladas. Estos fenómenos podrían incluir intensas precipitaciones en cortos períodos, descargas eléctricas frecuentes, ráfagas de viento intensas y la posibilidad de granizo.
En relación con el volumen de agua pronosticado, el ente meteorológico estima acumulaciones de entre 20 y 40 milímetros en la mayoría de los distritos afectados. No obstante, en el noreste, particularmente en Formosa y Misiones, se anticipan registros pluviométricos más altos, que oscilarán entre los 40 y 70 milímetros.
El cronograma de las tormentas para este miércoles indica que: por la mañana, las lluvias y tormentas se manifestarán en la primera mitad del día en Formosa; por la mañana y tarde, el mal tiempo se extenderá a gran parte de Misiones y San Luis; y por la tarde y noche, los fenómenos se intensificarán en Catamarca, La Rioja, San Juan y Mendoza.
Lectura rápida
¿Qué evento climático se espera?
Se anticipan tormentas fuertes y lluvias en siete provincias argentinas.
¿Quién emitió la alerta?
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) es el organismo responsable de la alerta amarilla.
¿Cuándo ocurrirá?
Las tormentas están previstas para este miércoles, 25 de noviembre de 2026.
¿Dónde se sentirán los efectos?
Las provincias afectadas son Formosa, Misiones, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza y San Luis.
¿Por qué se emite la alerta?
Se prevé un clima inestable con fuertes lluvias, vientos y posible granizo.
[Fuente: Noticias Argentinas]