Buenos Aires, 25 de noviembre (NA) -- El Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS 2.0) notificó el 20 de noviembre las primeras tres detecciones en el país del linaje PJ.2.1 de SARS-CoV-2, que corresponden a dos lactantes menores de tres meses y una persona adulta residentes en la provincia de Buenos Aires.

Las muestras fueron tomadas entre el 6 y el 11 de noviembre y actualmente equipos provinciales y nacionales, junto al Instituto INEI-ANLIS "Dr. Carlos G. Malbrán", están trabajando de manera conjunta para completar la caracterización clínica y epidemiológica de los pacientes, según se detalla en un informe del Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

En el mismo documento se subrayó que, por el momento, estos hallazgos no permiten confirmar una transmisión comunitaria sostenida ni determinar la magnitud de circulación local del virus.

Las detecciones son consideradas un hallazgo relevante para la vigilancia genómica nacional, pero no proporcionan información suficiente para establecer la magnitud de la circulación del linaje, una tendencia de crecimiento local ni la existencia de transmisión comunitaria sostenida. Así lo expresó el informe, que además destacó la importancia de considerar la estrategia de muestreo, el número total de muestras secuenciadas y los demás linajes identificados.

Por otro lado, en relación con el comportamiento del SARS-CoV-2, el BEN indicó que, aunque el virus se mantuvo en niveles de circulación bajos durante todo el año, a partir de la semana epidemiológica (SE) 35 se comenzó a registrar un leve incremento en las detecciones. Este comportamiento es similar al observado en el año anterior, aunque la magnitud del incremento fue menor.

En 2025, las detecciones también se mantuvieron en niveles bajos durante la mayor parte del año, con un leve aumento a partir de la SE 34, que se intensificó entre las SE 42 y SE 47. Cabe mencionar que la cifra acumulada de hospitalizaciones en lo que va del año es un 46,2% inferior a la registrada en 2025.

La evaluación de la OPS y la OMS sobre la nueva variante

La OPS/OMS evalúa periódicamente los nuevos sublinajes de ómicron. Recientemente, el linaje PJ.2.1 fue clasificado como variante bajo monitoreo (VUM, por sus siglas en inglés) debido al aumento de su proporción entre los virus SARS-CoV-2 secuenciados a nivel mundial, especialmente en las Américas, incluidos Brasil, Canadá y Estados Unidos.

Según la evidencia disponible, el riesgo para la salud pública que representa es bajo y similar al de otras VUM circulantes. Aunque presenta numerosas mutaciones asociadas a una mayor afinidad por el receptor humano ECA2 (enzima convertidora de angiotensina 2), no se han encontrado pruebas de mayor transmisibilidad entre personas ni de mayor gravedad de la enfermedad.

Las recomendaciones relacionadas con la COVID-19 no han cambiado, y la OPS exhorta a todos los países de la región a seguir recolectando muestras representativas para su secuenciación y a mantener una vigilancia genómica adecuada del SARS-CoV-2.

Agencia NA