Robo millonario en una casa de deportes de Granadero Baigorria
El hecho ocurrió durante la madrugada en un local ubicado sobre una avenida comercial. La alarma alertó a vecinos y efectivos policiales.
25/11/2026 | 08:37Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Local de calzados en Granadero Baigorria.
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Audio. Robo millonario en una casa de deportes de Granadero Baigorria
Cadena 3 Rosario
Un negocio ubicado en San Martín al 2615 fue blanco de un robo durante la madrugada. Según las primeras estimaciones, los delincuentes se llevaron dinero en efectivo y mercadería por un valor superior a los 5 millones de pesos.
El hecho ocurrió en el comercio Agustín, que funciona como casa de deportes y zapatería sobre esa avenida. La alarma se activó y dio aviso a vecinos, lo que motivó la intervención policial en el lugar.
Tras la llegada de los efectivos, el propietario se presentó en el negocio y constató el faltante de una importante suma de dinero y distintos productos. Una parte significativa del botín correspondería al efectivo sustraído.
Por el momento, no se brindaron detalles sobre cómo ingresaron los delincuentes ni si hubo personas detenidas. La policía trabajó en el local para relevar lo ocurrido.
Informe de Fernando Carrafiello.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en San Martín al 2615? Un negocio fue robado, con pérdidas superiores a los 5 millones de pesos.
¿Quién fue el afectado? El comercio afectado es Agustín, una casa de deportes y zapatería.
¿Cuándo sucedió el robo? El hecho ocurrió durante la madrugada.
¿Dónde se realizó el robo? En San Martín al 2615.
¿Cómo se enteraron del robo? La alarma se activó, alertando a los vecinos y a la policía.