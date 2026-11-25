Un negocio ubicado en San Martín al 2615 fue blanco de un robo durante la madrugada. Según las primeras estimaciones, los delincuentes se llevaron dinero en efectivo y mercadería por un valor superior a los 5 millones de pesos.

El hecho ocurrió en el comercio Agustín, que funciona como casa de deportes y zapatería sobre esa avenida. La alarma se activó y dio aviso a vecinos, lo que motivó la intervención policial en el lugar.

Tras la llegada de los efectivos, el propietario se presentó en el negocio y constató el faltante de una importante suma de dinero y distintos productos. Una parte significativa del botín correspondería al efectivo sustraído.

Por el momento, no se brindaron detalles sobre cómo ingresaron los delincuentes ni si hubo personas detenidas. La policía trabajó en el local para relevar lo ocurrido.

Informe de Fernando Carrafiello.