Marcha Federal Universitaria: la Universidad Nacional de Cuyo convocó a una movilización masiva
La Universidad Nacional de Cuyo prepara la marcha federal universitaria el 15 de octubre, con participación de diversas facultades y organismos. Se esperan cortes de tránsito.
07/10/2026 | 15:48Redacción Cadena 3
FOTO: Marcha federal universitaria: un llamado a la acción
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Audio. Marcha Federal Universitaria: La Universidad Nacional de Cuyo convoca a movilización masiva
Panorama Federal
La Universidad Nacional de Cuyo oficializa la convocatoria a la quinta marcha federal universitaria para el próximo 15 de octubre.
La movilización contará con la participación de distintas facultades, gremios docentes, no docentes, sindicatos y organismos de derechos humanos.
La concentración está prevista para las 14.30 en el predio del campus, desde donde avanzará hacia Plaza Independencia.
Desde el Ministerio de Transporte advierten que el avance de la movilización generará cortes de tránsito y desvíos progresivos de las líneas de colectivos que suben a la Casa de Estudios a partir de las 14.00 horas.
Informe de Laura Carbonari
Lectura rápida
¿Qué evento se convoca? La quinta marcha federal universitaria.
¿Quién organiza la marcha? La Universidad Nacional de Cuyo.
¿Cuándo se llevará a cabo? El 15 de octubre.
¿Dónde se concentrarán los participantes? En el campus de la Universidad, avanzando hacia Plaza Independencia.
¿Por qué se advierte sobre cortes de tránsito? Debido al avance de la movilización, que comenzará a las 14.00 horas.