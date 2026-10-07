Papu Gómez comparó a Messi con Einstein y Da Vinci

FOTO: El Papu Gómez junto a la Copa del Mundo en Qatar 2022.

El exmediocampista de la Selección Alejandro "Papu" Gómez analizó la despedida de Lionel Messi de la "Albiceleste" y comparó la inteligencia futbolística del capitán argentino con figuras históricas como Albert Einstein y Leonardo da Vinci.

El volante del Forte Virtus de Emiratos Árabes Unidos, ausente en el estadio Monumental, formó parte del panel de análisis junto al conductor Al-Khalasi y al exdelantero egipcio Mido durante una transmisión especial de la cadena kuwaití Sasha Sasha.

Durante su intervención, Gómez calificó la jornada como un triste momento histórico para el fútbol argentino y explicó que la verdadera diferencia de Messi respecto a otros profesionales no radica únicamente en la técnica, sino en la velocidad mental para procesar el juego.

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Según el mediocampista, el cerebro del rosarino funciona a un ritmo superior al de una persona común, permitiéndole percibir que las acciones a su alrededor suceden en cámara lenta.

En el entretiempo del encuentro amistoso frente a Benín, el exjugador de Atalanta y San Lorenzo anticipó la permanencia del capitán en cancha hasta conseguir un gol que permitiera su posterior ovación.

La predicción se cumplió cuando Messi convirtió desde el punto de penal, y así cerró su ciclo con la camiseta celeste y blanca ante el reconocimiento de la hinchada, su familia y sus excompañeros.

El evento no contó con la presencia total de los campeones del mundo en Qatar 2022 debido a inconvenientes logísticos. Entre las ausencias destacaron Paulo Dybala y Nahuel Molina, no autorizados por la Roma por la duración del viaje y la cercanía de compromisos oficiales, además de Franco Armani, quien debió permanecer con Atlético Nacional para disputar un encuentro ante Deportes Tolima.