Papu Gómez comparó a Messi con Einstein y Da Vinci
El exjugador argentino destacó que el cerebro de Messi procesa el juego a un ritmo superior, lo que lo diferencia de otros futbolistas.
FOTO: El Papu Gómez junto a la Copa del Mundo en Qatar 2022.
El exmediocampista de la Selección Alejandro "Papu" Gómez analizó la despedida de Lionel Messi de la "Albiceleste" y comparó la inteligencia futbolística del capitán argentino con figuras históricas como Albert Einstein y Leonardo da Vinci.
El volante del Forte Virtus de Emiratos Árabes Unidos, ausente en el estadio Monumental, formó parte del panel de análisis junto al conductor Al-Khalasi y al exdelantero egipcio Mido durante una transmisión especial de la cadena kuwaití Sasha Sasha.
Durante su intervención, Gómez calificó la jornada como un triste momento histórico para el fútbol argentino y explicó que la verdadera diferencia de Messi respecto a otros profesionales no radica únicamente en la técnica, sino en la velocidad mental para procesar el juego.
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Según el mediocampista, el cerebro del rosarino funciona a un ritmo superior al de una persona común, permitiéndole percibir que las acciones a su alrededor suceden en cámara lenta.
En el entretiempo del encuentro amistoso frente a Benín, el exjugador de Atalanta y San Lorenzo anticipó la permanencia del capitán en cancha hasta conseguir un gol que permitiera su posterior ovación.
La predicción se cumplió cuando Messi convirtió desde el punto de penal, y así cerró su ciclo con la camiseta celeste y blanca ante el reconocimiento de la hinchada, su familia y sus excompañeros.
El evento no contó con la presencia total de los campeones del mundo en Qatar 2022 debido a inconvenientes logísticos. Entre las ausencias destacaron Paulo Dybala y Nahuel Molina, no autorizados por la Roma por la duración del viaje y la cercanía de compromisos oficiales, además de Franco Armani, quien debió permanecer con Atlético Nacional para disputar un encuentro ante Deportes Tolima.Agencia NA
Lectura rápida
¿Qué comparó Papu Gómez?
Comparó la mente de Messi con la de Einstein y Da Vinci por su agilidad mental en el fútbol.
¿Quién es Papu Gómez?
Es un exmediocampista de la Selección Argentina y actualmente juega en el Forte Virtus de Emiratos Árabes Unidos.
¿Cómo describió la inteligencia de Messi?
Dijo que su cerebro procesa el juego a un ritmo superior, percibiendo acciones en cámara lenta.
¿Qué ocurrió en el amistoso contra Benín?
Messi anotó un penal que selló su despedida de la selección argentina con ovaciones.
¿Qué ausencias se dieron en el evento?
No estuvieron Dybala, Molina y Armani, debido a problemas logísticos y compromisos con sus clubes.
[Fuente: Noticias Argentinas]