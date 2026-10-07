El sector del litio reclamó infraestructura para sostener las inversiones y ampliar la producción

FOTO: Se lleva a cabo el Seminario Internacional del Litio en San Salvador de Jujuy.

Las cámaras mineras de Salta, Jujuy y Catamarca reclamaron obras de infraestructura y mayor formación de trabajadores para acompañar el crecimiento de la producción de litio y consolidar las inversiones en el noroeste argentino.

Los planteos se realizaron durante la 15ª edición del Seminario Internacional Litio en Sudamérica, que se desarrolla en San Salvador de Jujuy. El encuentro reúne al sector en un contexto de recuperación de los precios internacionales y expansión de los proyectos mineros.

Entre las necesidades más urgentes, las cámaras señalaron mejoras en los ramales C14 y C15 del Belgrano Cargas, estaciones de servicio más cercanas a las operaciones y capacitación de recursos humanos. Los pedidos buscan acompañar tanto la actividad de las minas en producción como las ampliaciones y los nuevos desarrollos.

Según la información presentada en la cobertura, Centenario-Ratones, de la francesa Eramet, registra exportaciones por 4.400 toneladas de carbonato de litio. Por su parte, Sal de Oro, de la surcoreana POSCO, exporta 4.040 toneladas de hidróxido de litio, mientras su planta de hidróxido opera alrededor del 85% de su capacidad instalada.

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También se destacó el proyecto Mariana, de la china Ganfeng, ubicado en el salar de Llullaillaco, en Salta. Esta operación registra exportaciones por 1.320 toneladas de cloruro de litio.

En ese escenario, la vigencia del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) aparece como una herramienta para potenciar los desembolsos en las tres provincias. Entre los desarrollos mencionados figuran Pozuelos-Pastos Grandes, en Salta, y la ampliación de Cauchari-Olaroz, en Jujuy, con inversiones de Ganfeng y Lithium Argentina.

En diálogo con Cadena 3, Ignacio Celorrio, presidente de Lithium Argentina, explicó que la compañía es accionista de Minera Exar S.A., operadora de Cauchari-Olaroz, al que identificó como el mayor proyecto de producción de carbonato de litio del país.

"El año pasado produjimos 35.000 toneladas. Hay una capacidad instalada para 40.000 y, al mismo tiempo, ya tenemos un RIGI aprobado para expandir a 45.000 más. O sea, una capacidad instalada de 85.000 toneladas", señaló.

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El directivo también detalló la escala prevista para Pozuelos-Pastos Grandes: "Está en Salta, en su totalidad, y va a tener una capacidad instalada para 150.000 toneladas".

Consultado sobre las condiciones necesarias para consolidar esas inversiones, Celorrio sostuvo que Argentina mejoró de manera sostenida, aunque advirtió que atraer capital todavía requiere un esfuerzo continuo.

"Venimos de un momento en el cual es difícil atraer capital, con lo cual es un trabajo continuo y hay que seguir haciéndolo", afirmó. Además, consideró que mantener una política orientada a captar inversiones en sectores competitivos puede generar numerosos beneficios a nivel nacional.

Sobre las dificultades de infraestructura vial para trasladar la producción, reconoció que las empresas también deben participar en las mejoras que necesitan las regiones donde operan.

"Uno también tiene que ser realista y saber que tiene que ser parte integrante de ese desarrollo de infraestructura, que va a traer beneficios a las regiones donde trabajamos. Hemos mejorado caminos, hemos hecho un montón de inversiones, pero somos nosotros solos", expresó.

Celorrio sostuvo que la suma de emprendimientos puede ampliar el impacto de la actividad: "Un proyecto de litio no es tan grande como para poder cambiar una región, pero muchos proyectos de litio sí pueden tener ese potencial".

En cuanto a las perspectivas nacionales, estimó que Argentina debería contar con una capacidad productiva de, al menos, 200.000 a 250.000 toneladas, con posibilidades de expandirse por encima de ese nivel.

Durante la jornada, el gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, anunció la reactivación de Mina Pirquitas, una novedad destacada para la actividad minera provincial.

Las conferencias previstas para la tarde incluyen el financiamiento de organismos internacionales y la Ley de Inversiones Mineras, entre otros temas vinculados con el desarrollo del sector.

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Informe de Elisa Zamora.