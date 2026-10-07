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Fiesta Nacional de La Chaya 2027: confirmaron la grilla completa con grandes figuras

El tradicional festival riojano se llevará a cabo del 4 al 8 de febrero en el Autódromo con referentes del folklore y el cuarteto.

07/10/2026 | 11:17Redacción Cadena 3

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Sergio Galleguillo, el gran anfitrión de La Chaya.

FOTO: Sergio Galleguillo, el gran anfitrión de La Chaya.

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La Fiesta Nacional de la Chaya confirmó su grilla de artistas para la edición 2027, que se celebrará del jueves 4 al lunes 8 de febrero en el Autódromo Ciudad de La Rioja

La celebración popular volverá a reunir a miles de personas en torno a la harina, la albahaca y la música en vivo. La programación artística presenta una destacada grilla que combina figuras consagradas del folklore nacional con referentes de la música popular y el cuarteto cordobés

Entre los números principales confirmados se encuentran Abel Pintos, Luciano Pereyra, Soledad Pastorutti y el anfitrión tradicional de la fiesta, Sergio Galleguillo

 La grilla suma además a La Bruja Salguero, representante de la música riojana, e incorpora una fuerte impronta bailable con las presentaciones de Q' Lokura, LBC y Euge Quevedo, y El Loco Amato

 El evento cuenta con la organización del Gobierno de La Rioja. En las próximas semanas las autoridades del festival darán a conocer el cronograma detallado por noche y los puntos de venta autorizados para la adquisición de entradas.

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Lectura rápida

¿Qué evento se confirma en 2027? La Fiesta Nacional de la Chaya confirmó su grilla de artistas para la edición 2027.

¿Cuándo se celebrará la fiesta? La fiesta se celebrará del jueves 4 al lunes 8 de febrero.

¿Dónde tendrá lugar el evento? El evento se llevará a cabo en el Autódromo Ciudad de La Rioja.

¿Quiénes son algunos de los artistas confirmados? Entre los artistas se encuentran Abel Pintos, Luciano Pereyra, Soledad Pastorutti y Sergio Galleguillo.

¿Quién organiza la fiesta? El evento cuenta con la organización del Gobierno de La Rioja.

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