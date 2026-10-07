Fiesta Nacional de La Chaya 2027: confirmaron la grilla completa con grandes figuras

La Fiesta Nacional de la Chaya confirmó su grilla de artistas para la edición 2027, que se celebrará del jueves 4 al lunes 8 de febrero en el Autódromo Ciudad de La Rioja.

La celebración popular volverá a reunir a miles de personas en torno a la harina, la albahaca y la música en vivo. La programación artística presenta una destacada grilla que combina figuras consagradas del folklore nacional con referentes de la música popular y el cuarteto cordobés.

Entre los números principales confirmados se encuentran Abel Pintos, Luciano Pereyra, Soledad Pastorutti y el anfitrión tradicional de la fiesta, Sergio Galleguillo.

La grilla suma además a La Bruja Salguero, representante de la música riojana, e incorpora una fuerte impronta bailable con las presentaciones de Q' Lokura, LBC y Euge Quevedo, y El Loco Amato.

El evento cuenta con la organización del Gobierno de La Rioja. En las próximas semanas las autoridades del festival darán a conocer el cronograma detallado por noche y los puntos de venta autorizados para la adquisición de entradas.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/