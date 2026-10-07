Visita del Papa: el juecismo cruzó a la Provincia por sacar a la Policía a controlar el tránsito

La discusión sobre el control de tránsito en Córdoba toma relevancia tras un anuncio del ministro de Seguridad, Juan Pablo Quintero, sobre la intervención de la Policía durante la visita del Papa León XIV, programada para noviembre. Este evento, que espera atraer a más de un millón de personas, demanda un despliegue de seguridad inusual.

Walter Nostrala, jefe del bloque de legisladores del Frente Cívico, critica la decisión de desviar recursos de la Policía hacia el control de tránsito. "Me parece un cachetazo, honestamente, me parece una burla, hoy le suma un problema más a los cordobeses", declaró.

Además, expresó su preocupación por la inseguridad en la ciudad al afirmar que los vecinos viven con miedo y toman precauciones extremas.

Según Nostrala, la decisión del Gobierno provincial se origina en un conflicto salarial entre el intendente y los inspectores municipales. "Honestamente me parece una barbaridad, una locura que suceda esto a esta altura en Córdoba", afirmó.

El legislador también cuestionó la cantidad de inspectores disponibles en la ciudad, sugiriendo que sería mejor que trabajen en sus funciones correspondientes.

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, defendió la importancia de tener un sistema preorganizado para eventos importantes como la visita del Papa.

"Hay que tener totalmente armado para que cuando se den estas situaciones, nosotros ya podamos reaccionar de antemano", expresó, destacando la necesidad de convenios para gestionar la seguridad eficazmente en casos de emergencia.