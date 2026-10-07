Healthleap recauda 38 millones de dólares para su IA que identifica pacientes en riesgo en hospitales

Healthleap, una startup que desarrolla una plataforma de IA para analizar registros de pacientes y detectar aquellos que podrían estar en riesgo de enfermedades no diagnosticadas, recaudó 38 millones de dólares en financiamiento, según información exclusiva de TechCrunch.

El financiamiento incluye 8 millones de dólares en una ronda semilla co-liderada por Sequoia Capital y First Round Capital, además de 30 millones de dólares en una ronda Serie A liderada por Hummingbird Ventures. La empresa no ha revelado su valoración.

Fundada en 2022 en Sudáfrica por los hermanos Jemima y Josiah Meyer, Healthleap inicialmente ofreció una herramienta de nutrición clínica que Jemima había creado para dietistas. Sin embargo, la compañía pivotó para desarrollar una plataforma más general que busca identificar pacientes hospitalizados que podrían sufrir de condiciones como malnutrición o delirium, que a menudo no se detectan a tiempo, explicó Josiah Meyer, CEO y cofundador de la empresa.

"Los registros de los pacientes contienen dos tipos de datos. Los laboratorios, pesos y signos vitales se encuentran en campos estructurados, pero las señales más reveladoras están en las notas escritas por los clínicos: mala apetito, pérdida de peso reciente, pérdida muscular, dificultad para tragar. Nuestro enfoque en desarrollo extrae menciones afirmativas o negativas de estos conceptos clínicos de manera fácilmente extensible y escalable", comentó Josiah.

La plataforma de la compañía actualmente se encuentra implementada en más de 50 hospitales, donde se encarga de evaluar a los pacientes en busca de condiciones como malnutrición y delirium. Además, la startup ha desarrollado programas para identificar neumonía por aspiración, úlceras por presión y riesgo de readmisión por insuficiencia cardíaca congestiva, que están en proceso de validación clínica.

Para identificar a los pacientes que podrían estar en riesgo de una enfermedad o que no han sido diagnosticados, Healthleap se conecta al sistema de registros de salud electrónico de un hospital y utiliza modelos de lenguaje para extraer información de las notas escritas, como menciones de pérdida de peso reciente o dificultad para tragar. Ese análisis se integra en sus modelos de riesgo, junto con información estructurada como informes de laboratorio y signos vitales, para identificar a los pacientes que pueden necesitar una revisión más detallada. La empresa aclara que su software no diagnostica a los pacientes, solo resalta elementos para una revisión adicional.

"Cada noche, analizamos el registro de cada paciente adulto hospitalizado: resultados de laboratorio, signos vitales, pesos, medicamentos, órdenes dietéticas, diagnósticos, notas de clínicos, y más", explicó Josiah. "Cada mañana, escribimos un puntaje de riesgo en el flujo de trabajo existente del equipo de atención con un panel accesible que contiene información adicional sobre las tendencias de los pacientes".

La malnutrición probablemente fue un punto de partida útil para Healthleap, ya que es una condición que a menudo pasa desapercibida y puede afectar adversamente la recuperación de los pacientes de diversas maneras. Investigaciones sugieren que entre el 20% y el 50% de los pacientes hospitalizados están malnutridos, y algunos estudios han vinculado la malnutrición con estancias más prolongadas, cicatrización de heridas deficiente, infecciones y otras complicaciones, así como mayor morbilidad y mortalidad.

Josiah indicó que Healthleap ha crecido de tres socios hospitalarios a más de 50 en el último año, y sus clientes ahora incluyen a Penn Medicine, Cedars-Sinai, Intermountain, Houston Methodist y Emory Healthcare. Los ingresos han crecido más de 10 veces en el mismo período, aunque no se proporcionaron cifras específicas.

La startup ofrece contratos de tres años con precios según el número de camas licenciadas de un hospital y también utiliza un modelo de precios basado en resultados. "Usamos el ROI tangible que el equipo financiero del hospital valida y atribuye a nosotros como el ROI medible. Con base en eso, aseguramos contractualmente que entregamos múltiplos del precio del contrato. Hasta la fecha, cada cliente ha visto un ROI tangible de 5 veces o más, en algunos casos más de 20 veces el ROI total anual", afirmó Josiah.

En el Hospital de la Universidad de Pensilvania, Healthleap afirma que su programa de malnutrición resultó en un impacto financiero anual de 23.8 millones de dólares, de los cuales 6.3 millones provinieron de reembolsos adicionales y 17.5 millones de estancias hospitalarias más cortas.

La startup planea utilizar el nuevo capital en ingeniería, producto, ventas y éxito del cliente mientras agrega soporte para identificar más condiciones. Meyer mencionó que la compañía finalmente busca cubrir más de 40 condiciones de salud importantes y expandirse hacia la atención ambulatoria y domiciliaria.