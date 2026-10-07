Spotify amplía su acceso a audiolibros en más de 180 mercados a nivel mundial

Spotify anunció el miércoles que ampliaría el acceso a audiolibros a más de 180 mercados a nivel mundial, incluyendo regiones de Europa, América, el Caribe, Medio Oriente, África y Asia. Esta expansión comenzó el mismo día y se extenderá en los próximos meses. Con esta medida, más de 750 millones de usuarios podrán acceder a audiolibros, lo que permitirá a Spotify competir mejor tanto con proveedores de música en streaming como con aplicaciones de audiolibros como Audible.

Antes de esta expansión, los audiolibros estaban disponibles principalmente en mercados de habla inglesa como Estados Unidos, Reino Unido, Irlanda, Australia y Nueva Zelanda, así como en Alemania.

La plataforma de audio indicó que tiene más de 350,000 títulos disponibles para sus nuevos mercados y ha aumentado su colección para incluir más de 120 idiomas. En su lanzamiento en España, los usuarios del país tendrán acceso a más de 45,000 títulos en español.

Spotify está colaborando con más de 300 editores a nivel mundial, incluyendo Planeta y Mondadori, para incrementar la cantidad de títulos disponibles en diferentes mercados.

Con una suscripción Premium, los usuarios pueden escuchar 12 horas de audiolibros en países elegibles como Brasil, México, Colombia, Polonia, Chile, Noruega y Perú. Además, los usuarios de todo el mundo también pueden adquirir una suscripción Audiobook+ independiente para acceder a títulos con un límite de 15 horas. Alternativamente, los usuarios pueden comprar títulos individuales directamente.

Spotify también añadirá un complemento Audiobook+ para planes de estudiantes en ciertas regiones en noviembre. Desde su lanzamiento el año pasado, Audiobook+ ha alcanzado más de 1 millón de suscriptores y ha generado más de 100 millones en ingresos anuales recurrentes para la plataforma.

En febrero, la compañía lanzó una función llamada "Page Match", que permite a los usuarios escanear una página de un libro físico y encontrar el punto correspondiente en el audiolibro para escucharlo. Desde su lanzamiento, 1 millón de personas han estado utilizando esta función mensualmente, según indicó la compañía.

Spotify reveló que en el último año, los oyentes mensuales de audiolibros crecieron un 40% y las horas de escucha aumentaron un 30%.

Este año, la compañía introdujo Audiobook Charts para facilitar a las personas el descubrimiento de títulos populares. También lanzó una herramienta impulsada por IA para que los autores conviertan sus libros en audiolibros utilizando modelos de ElevenLabs. Además, Spotify comenzó a experimentar con la venta física de libros a través de su plataforma de audiolibros en mercados seleccionados como Estados Unidos y Reino Unido.