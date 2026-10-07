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Alerta naranja en Rosario: se esperan tormentas fuertes durante todo el miércoles

La jornada tendrá una máxima de 22 grados y alta probabilidad de precipitaciones, con mayor intensidad por la tarde.

07/10/2026 | 06:46Redacción Cadena 3 Rosario

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Rosario amaneció este miércoles con 18 grados, cielo nublado y una alerta naranja por tormentas emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La humedad es del 89%, la presión de 1004,6 hPa y el viento sopla del este a 12 km/h.

Durante la mañana se esperan tormentas fuertes, con una probabilidad de precipitaciones de entre 40% y 70%. Por la tarde, la posibilidad de lluvias asciende al 70%-100%, mientras que la temperatura máxima llegará a los 22 grados. Por la noche continuarán las condiciones inestables, con una probabilidad de precipitaciones de entre 40% y 70%.

Para los próximos días se prevé un descenso de las temperaturas: el jueves habrá una mínima de 14 y una máxima de 19 grados, mientras que el viernes se esperan 12 y 17 grados, respectivamente. El fin de semana las máximas rondarán entre los 18 y 19 grados.

Lectura rápida

¿Qué clima se espera en Rosario este miércoles? Se espera un clima con 18 grados, cielo nublado y alerta naranja por tormentas.

¿Quién emitió la alerta por tormentas? La alerta fue emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

¿Cuándo se esperan tormentas fuertes? Las tormentas fuertes se esperan durante la mañana y continuarán por la noche.

¿Dónde se encuentra Rosario? Rosario es una ciudad en la provincia de Santa Fe, Argentina.

¿Por qué se prevé un descenso de temperaturas? Se prevé un descenso de temperaturas debido a las condiciones climáticas cambiantes en los próximos días.

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