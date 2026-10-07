Alerta naranja en Rosario: se esperan tormentas fuertes durante todo el miércoles

Rosario amaneció este miércoles con 18 grados, cielo nublado y una alerta naranja por tormentas emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La humedad es del 89%, la presión de 1004,6 hPa y el viento sopla del este a 12 km/h.

Durante la mañana se esperan tormentas fuertes, con una probabilidad de precipitaciones de entre 40% y 70%. Por la tarde, la posibilidad de lluvias asciende al 70%-100%, mientras que la temperatura máxima llegará a los 22 grados. Por la noche continuarán las condiciones inestables, con una probabilidad de precipitaciones de entre 40% y 70%.

Para los próximos días se prevé un descenso de las temperaturas: el jueves habrá una mínima de 14 y una máxima de 19 grados, mientras que el viernes se esperan 12 y 17 grados, respectivamente. El fin de semana las máximas rondarán entre los 18 y 19 grados.