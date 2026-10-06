Franco Mastantuono se pronuncia sobre la despedida de Messi: "Le diría que siga en la Selección"

Buenos Aires, 6 de octubre (NA) -- El delantero Franco Mastantuono expresó su deseo de que Lionel Messi continúe en la Selección argentina, a pesar de que el partido contra Benín significó la despedida del astro rosarino con la camiseta albiceleste.

Durante una emotiva jornada en el estadio El Monumental, Mastantuono compartió: "Yo le diría que siga, por cómo está, que siga". La despedida de Messi generó un profundo impacto en el jugador, quien lo consideró un ídolo desde su infancia.

"Estaba muy emocionado porque es mi ídolo de chico, y vivir el momento este en el que se despide de la Selección es muy doloroso", agregó el atacante de la Fiorentina en una entrevista con Tyc Sports. A pesar de la tristeza, intentó disfrutar el evento, manifestando: "Traté de disfrutarlo, de poner la mejor cara aunque estaba triste. Lo disfruté mucho".

En cuanto al estado físico de Messi, subrayó: "Es impresionante, yo le diría que siga, por cómo está, que siga. Es un montón, un grande, un capitán con todas las letras y para nosotros lo más importante es tener el apoyo de él, que siempre lo tuvimos".

Finalmente, el ex jugador de River Plate cerró su mensaje con una nota personal: "Le diría que lo amo, que siempre fue mi bandera e inspiración".

La emoción de Otamendi, quien también se retiró de la Selección

Nicolás Otamendi, autor del primer gol de la noche, también se despidió de la Selección argentina, compartiendo sus sentimientos: "Este partido fue de yapa, yo pensé que el último había sido el del Mundial, ya me había despedido ahí".

Otamendi explicó su presencia en el encuentro ante Benín, destacando: "Recibí el llamado del Diez para que esté acá, que pueda disfrutar su despedida, es un día histórico".

El defensor valoró el tiempo compartido con Messi en la Selección: "Fueron 17 años en la Selección y fue algo hermoso disfrutarlo con él". Además, sobre su actuación en el partido, expresó: "Hacer el último gol con la Selección en mi último partido es algo que me llevo de por vida".

Sobre la despedida de Messi, Otamendi comentó: "Te genera tristeza pero a la vez felicidad porque la despedida del enano fue como se lo merecía".

Licha Martínez: "jugamos con una angustia enorme"

Lisandro Martínez, emblema de la defensa en la Selección argentina, también se refirió a la carga emocional tras el partido: "Jugamos con una angustia enorme. Parece que nunca va a llegar y hoy llegó. Y todavía cuesta asimilarlo".

Además, "Licha" destacó: "Nos vamos a ir de acá pensando que la fecha FIFA que se juega en noviembre va a volver a estar ahí. Y va a costar". Sobre el grupo, agregó: "Siempre hay un par de boludos que tratan de tirar para abajo para nosotros, pero se van a quedar siempre con las ganas porque vamos a representar de la mejor manera esta Selección".

En una nota personal, afirmó: "Le dije que trate de disfrute al máximo estos momentos, que pasan rápido. Le dije que lo amo con todo mi corazón y es una persona muy importante para mí".

Medina también quiere que Messi continúe

El defensor Facundo Medina también se pronunció tras el partido, coincidiendo con Mastantuono al afirmar: "Yo creo que podía un poquito más, pero son decisiones de la vida y hay que respetarlo".

Medina reflexionó sobre el significado de la salida de Messi de la Selección: "Un montón, es un día para la historia. Estoy muy contento de ser parte de esto pero a la vez muy triste porque se nos va el mejor de todos".

El defensor concluyó: "La decisión está tomada, sacó todas las dudas que los argentinos teníamos, pero bueno ya está ¿Qué va a ser? Hay que seguir".