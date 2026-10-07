Día de la Virgen del Rosario: cómo funcionan los servicios este miércoles 7 de octubre

Este miércoles 7 de octubre, Rosario conmemora el Día de la Virgen del Rosario, patrona de la ciudad, por lo que rige el asueto en la administración pública municipal. La Municipalidad informa cómo funcionan los principales servicios durante la jornada.

En el área de Salud Pública se mantienen las guardias en los hospitales municipales, el Policlínico San Martín, la Maternidad Martin y el Área de Atención Integral de la Mujer del Hospital Roque Sáenz Peña. El SIES (107) atiende urgencias y emergencias, mientras que los centros de salud y el Cemar permanecen cerrados.

La recolección de residuos funciona con normalidad y se solicita sacar los residuos entre las 19 y las 21. El transporte urbano circula con horarios correspondientes a un día medio festivo, mientras que taxis y remises funcionan normalmente. También están habilitados el estacionamiento medido y Mi bici tu bici, en tanto que los carriles exclusivos no están vigentes.

Los cementerios La Piedad y El Salvador permanecen abiertos de 7 a 18 para visitas y realizan inhumaciones y trámites vinculados a situaciones inmediatas. Los centros municipales de Distrito están cerrados, aunque los trámites pueden realizarse online. Además, el balneario La Florida funciona de 9 a 19 y el Teléfono Verde mantiene su atención habitual.